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Дончанка с единственной пересаженной почкой выносила и родила второго ребенка

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С начала года три женщины с трансплантированными органами в Ростовской области стали мамами.

#Здоровье

31-летняя дончанка Александра родила здорового сына, несмотря на то, что у неё всего одна трансплантированная почка. Благодаря усилиям местных специалистов она стала мамой во второй раз.

Александра выписалась из областного перинатального центра 11 июля. Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев отметил, что благодаря слаженной работе врачей донского здравоохранения женщины после трансплантации могут выносить и родить здоровых детей. В этом году в регионе уже три женщины с пересаженными органами стали мамами.

Главный врач областного перинатального центра Максим Уманский подчеркнул, что раньше таких пациенток направляли в федеральные центры, но теперь они получают всю необходимую помощь в Ростовской области. Это стало возможным благодаря совместной работе нескольких медицинских учреждений.

Директор центра хирургии и координации донорства Ростовской областной клинической больницы Роман Коробка, который проводил Александре операцию по пересадке почки, отметил, что региональная программа трансплантации позволяет людям не только улучшить качество жизни, но и даёт надежду на материнство. В настоящее время под наблюдением в консультативной поликлинике РОКБ находятся ещё две женщины, которым трансплантация органов и тканей также подарила возможность стать матерями.

Фото: donland.ru

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здравоохранение медицина новости перинатальный центр Ростовская область трансплантация органов
Таганрогская правда

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