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Дончанин по указке мошенников взял кредиты на 4,5 млн рублей

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Из-за «взломанного» аккаунта на Госуслугах он якобы мог потерять квартиру.

Новости Ростовской области

В полицию Батайска обратился 35-летний местный житель, который сообщил, что попался на уловки мошенников и лишился более 4,5 млн рублей.

Потерпевший сообщил, что сначала ему поступили звонки якобы от оператора мобильной связи с предложением продлить договор и обновить информацию о себе, иначе его телефон будет заблокирован. Мужчина согласился и продиктовал девушке-оператору пришедший ему код.

Спустя время ему позвонил неизвестный и сообщил, что его аккаунт на Госуслугах взломан, что грозит ему потерей квартиры. Батайчанин проверил и действительно не смог войти на портал Госуслуг. Далее мошенники предложили ему «действовать на упреждение» возможных ходов взломщиков, взять несколько кредитов и перечислить эти деньги на «безопасные счета». Всего потерпевший перевел мошенникам 4 млн 580 тыс. рублей несколькими транзакциями. После этого мошенники перестали выходить на связь.

По факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители традиционно рекомендуют гражданам «избегать дистанционного общения с неизвестными, в том числе представляющимися сотрудниками банковских организаций или правоохранительных структур, а также не совершать никаких финансовых операций по их указаниям».

Фото: скрин видео ГУ МВД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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