Дончанин отправится в колонию на полтора года за попытку дать взятку полицейскому

Мужчина был «пойман» пьяным за рулем.

В Ростовской области вынесен приговор местному жителю, который пытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции. Инцидент произошел в феврале этого года, когда мужчина, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, предложил инспектору 25 тысяч рублей, чтобы избежать административного наказания. Однако полицейский отказался от денег и пресек противоправные действия, сообщили в региональной прокуратуре.

Цимлянский районный суд признал 46-летнего фигуранта виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). В ходе судебного разбирательства с участием государственного обвинителя было установлено, что подсудимый пытался передать деньги сотруднику Госавтоинспекции, но его попытка не удалась из-за отказа инспектора.

Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Фото из архива «ТП»