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Долгожданное событие: 14 августа открывается выставка  «Спасенные шедевры. Русский музей – Таганрогу»

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14 августа в Таганрогском художественном музее будут представлены картины, восстановленные реставраторами Русского музея после ракетного удара ВСУ 28 июля 2023 года.

Культура

Напомним, всего были повреждены 22 картины. Среди них работы Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха, Станислава Жуковского, Валентина Серова, Виктора Борисова-Мусатова, Серафимы Блонской и другие. Реставрация проходила в Санкт-Петербурге при поддержке ПАО «Газпром» – партнера реставрационных проектов Русского музея и заняла 7 месяцев.

Лучшие представители реставрационной школы Государственного Русского музея не просто удалили повреждения, но и максимально восстановили картины знаменитых художников, помогая раскрыть их первоначальный вид и авторский замысел.

Для каждого из 22 произведений искусства была разработана индивидуальная методика реставрации. В комплексных работах принимали участие 19 ведущих специалистов из трех реставрационных мастерских Русского музея и отдел технологических исследований.

25 апреля 2024 года в Мраморном дворце Русского музея состоялось открытие выставки «Спасённые шедевры. Русский музей – Таганрогу». 29 июня спасенные шедевры вернулись в Таганрог.

Отметим, что 6 августа Таганрогский художественный музей в рамках рабочей поездки посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По решению главы региона из областного бюджета будет направлено 256,5 млн рублей на восстановление разрушенного после атаки ВСУ здания ТХМ в переулке Лермонтовском, 22.

Фото пресс-службы губернатора

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Таганрогская правда
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