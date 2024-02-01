В Чеховской библиотеке Таганрога проходит выставка из цикла «В книжной памяти мгновения войны», которая посвящена окончанию Сталинградской битвы.

Выставка подготовлена библиотечным отделом «Центр универсального обслуживания». На ней представлены документы, директивы Ставки, доклады и воспоминания военачальников, боевые приказы и распоряжения, а также описания и журналы боевых действий, хранящиеся в Центральном архиве Московского округа.

Также на сайте Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова можно ознакомиться с виртуальной выставкой «Страницы великой битвы».

Фото «Таганрогской правды»