Доктор Владимиров дал рекомендации, как летом уберечь детей от заболеваний лор-органов

И посоветовал каждый день начинать с промывания носа подсоленной водой.

Лето — пора отдыха и оздоровления. Особенно для детей школьного возраста: у них ведь нынче каникулы. Однако, вопреки жаре, ангины и отиты с гайморитами летом случаются едва ли не чаще, чем в зимние холода. Эти и другие проблемы с нашим корреспондентом согласился обсудить главный детский отоларинголог Таганрога, заведующий лор-отделением Детской городской больницы Сергей Владимиров.

— Сергей Николаевич, летом риск заболеваний лор-органов остается высоким?

— У нас город практически курортный. Летом к нам приезжают северяне со своими болячками и вирусами. Кроме того, многим таганрожцам родное море не нравится, они едут на Черное, откуда приезжают больные и привозят к нам новые инфекции. Много осложнений на лор-органы: отиты, гаймориты; много и наружных отитов, возникающих из-за чрезмерного купания.

— Ваши рекомендации: как уберечь лор-органы летом?

— Здоровый образ жизни, потребление натуральных продуктов, выращенных в нашей местности. Факторы риска в жару – ледяные напитки, кондиционеры.

— Стоит ли промывать нос морской водой?

— Но только не нашей и даже не черноморской, где тоже много болезнетворных микроорганизмов. Промывание носа морской или подсоленной водой — давний метод лечения и профилактики заболеваний, изобретенный йогами. Они считают, что любому человеку нужно ежедневно промывать нос, тем более в наше время, при нашей экологии. Вода должна быть слабосоленой, чтоб не обжечь и не сушить слизистую носа, температуры тела (еле теплая): промывание носовой полости этим физраствором показано проводить и без назначения врача — при насморке, гайморите, а также для их профилактики.

— Вы поддерживаете йогов, считаете, что с промывания носа стоит начинать всякое утро?

— Я и сам так поступаю. Наши московские коллеги проводили исследование. Они учащимся младших классов московских школ с сентября по март брызгали в нос «Аква Марис» — воду Адриатического моря, разлитую во флаконы, продающуюся в аптеках. И у этих контрольных групп заболеваемость снижалась в разы. Но, повторюсь, вовсе не обязательно покупать «Аква Марис», можно использовать обычный физраствор.

— А если среди лета заболело горло? Что рекомендуете: молоко, лимоны, лук, чеснок, горький перец, мед, пергу?

— Всё, что вы назвали, для горла при его раздражении неполезно.

— Отитов стало больше?

— Да. Это общемировая статистика. Но отитов и связанного с ними временного снижения слуха пугаться не стоит. Детские отиты успешно диагностируют и лечат и педиатры.

— А как вы считаете, в чем причина увеличения числа отитов?

— Тут немалую роль играет психоэмоциональный фактор. Родители, стараясь занять ребенка, чтобы он им не мешал, сами подсаживают его на гаджеты. Ребенок привыкает обходиться без их внимания. Но потом, когда уже родители пытаются привлечь его внимание, оказывается, что он их не слышит — из-за отита. Когда не было гаджетов, мама вела малыша за ручку и рассказывала, что он видит вокруг, — дети лучше развивались, хорошо начинали говорить, в свое время. Теперь, когда у ребенка одностороннее общение с гаджетом, у него нет разговорной практики. Поэтому и логопедов у нас теперь очень много…

— Бывают ли проблемы с носом и горлом из-за аллергии?

— Конечно. И с каждым годом число аллергических ринитов увеличивается. У нас местность с агрессивной степной растительностью, много амброзии. Климат меняется, сейчас по-летнему теплый уже не только сентябрь, но и октябрь. А люди, в том числе дети, болеют. Бывает, лечат ОРВИ, а это — аллергия…

— Сегодня некоторые «интернет-эксперты» утверждают, что аденоиды у ребенка являются следствием аллергии, неправильного питания, бытовой нечистоплотности. Так в чем же все-таки причина данной проблемы?

— Аденоиды — не проблема. Проблемой является их хроническое воспаление. В чем причина этой проблемы? Современная медицинская наука однозначного ответа на этот вопрос не дает. Но аллергия — наименее вероятная причина. Неправильное питание, пассивный образ жизни, очевидно, играют какую-то роль. Здоровья они явно не прибавляют, это бич нашего времени. Но всё же их непосредственное влияние на аденоиды незначительно. А вот если родители курят в помещении, у детей будет развиваться не только воспаление аденоидов, но и бронхиты, пневмонии и другие болезни дыхательных путей, потому что дети в таком случае становятся пассивными курильщиками.

По мнению современной науки, развитие аденоидов происходит из-за нарушения иммунитета и агрессивных возбудителей, вирусов и бактерий, которые, попадая в аденоидную ткань, нарушают ее работу, приводят к разрастанию. Замечу: аденоидная ткань ребенку нужна, она является иммунокомпетентным органом. Но чрезмерное ее разрастание приводит к затруднению дыхания через нос, к частым простудным заболеваниям. Лор-врач после осмотра пациента рекомендует лечить либо удалить аденоиды — в зависимости от стадии заболевания.

— Число вирусов увеличилось, иммунитет у детей ослабел, соответственно, проблем с аденоидами стало больше?

— Да, мы наблюдаем, что в течение последних десятилетий число воспалений аденоидов и операций на аденоидах увеличилось. Однако это связано не только с вышеперечисленными факторами, но и с улучшенной диагностикой. Сейчас мы детей осматриваем с помощью эндоскопов, которые еще в начале века были большой редкостью.

— Аденоиды — это железа? Железу удалить нельзя, а в чем тогда смысл операции?

— Это не железа, а лимфаденоидная ткань. Она развита именно в детском возрасте и является органом иммунитета. При нормальном развитии ребенка к 5-7 годам у него появляются другие органы иммунитета и аденоиды начинают уменьшаться, а затем происходит их полная инволюция. Но у наших пациентов эта инволюция не происходит…

— Уже упомянутые «интернет-советчики» предлагают воздержаться от хирургического вмешательства в лечении аденоидов, уверяя, что отказ от посещения детского сада и, как следствие, отсутствие простуд — лучший способ лечения аденоидов. Есть ли в этом разумное зерно?

— Есть. Но потом всё равно придется идти в школу. И раз ребенок не прошел иммунизацию в детсаду, он проболеет весь первый класс. И аденоиды всё равно увеличатся, и нужно будет решать эту проблему. Что же касается удаления аденоидов, их сразу, незамедлительно, как аппендицит, не удаляют. Если они поддаются лечению, мы сохраняем иммунокомпетентный орган, ребенок у нас меньше болеет и хорошо дышит. Но если лечение положительной динамики не имеет, он часто болеет, жутко храпит по ночам, не высыпается — зачем же его мучить? Тогда аденоиды лучше удалить.

Затрудненное дыхание, особенно во сне, приводит к гипоксии головного мозга, а это неполезно и для психики, и для интеллектуального развития. По медицинской статистике, 80% детей после перенесенной аденотомии чувствуют себя значительно лучше, хорошо дышат и меньше болеют. У них появляются хороший аппетит, радостное настроение, познавательная активность. У некоторых даже проходит связанный с гипоксией головного мозга энурез. У детей, которые находились на учете у невропатолога, после удаления аденоидов неврологические симптомы уменьшаются, их снимают с учета. Причина всё та же — исчезает гипоксия. Дети хорошо высыпаются, их мозг насыщается кислородом.

— И сколько же вы операций по удалению аденоидов проводите за год?

— Свыше четырехсот. Но не только таганрожцам. Детских лор-отделений, где проводятся такие операции, у нас в области всего три: наше, в областной больнице и в Шахтах. Так что к нам приезжают из городов и районов всей области, в том числе и ростовчане: в областной больнице очередь на операцию — на полгода, у нас — всего на месяц.

— Но вы проводите и другие операции?

— Конечно. Кроме аденоидов, оперируем носовые перегородки, пазухи, гланды, гаймориты, тонзиллиты, удаляем полипы.

— И сколько всего за год у вас получается операций?

— За прошлый год было 809 детских операций и 144 — взрослых.

— Взрослых?

— У нас есть лицензия на оказание платной помощи взрослому населению. Некоторые мамы «пожалели» детей в свое время, не привели их на удаление аденоидов, потом этих несчастных приводят уже мужья и жены. Потому что спать рядом с ними невозможно: они сильно храпят. Мы им оперируем перегородку, удаляем аденоиды, они перестают храпеть, и семьи сохраняются.

Беседовали Мария Ланкина и Владимир Прозоровский, фото на главной Владимира Прозоровского.