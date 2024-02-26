Добрый огород: соцработник из Таганрога — в числе лучших в области

На Дону подвели итоги регионального этапа Всероссийской волонтерской акции.

Сотрудник Центра социального обслуживания города Таганрога Юлия Батищева вошла в число победителей регионального этапа Всероссийской Акции #Добрый огород, рождённой на Дону в 2020 году и ставшей общероссийской при поддержке Общественной палаты страны. Об этом сообщает администрация Таганрога.

Суть акции: помощь социально незащищённым жителям на приусадебных и садовых участках в выращивании фруктов и овощей, также волонтеры делятся с нуждающимися собственным урожаем.

Участниками волонтерской акции в Ростовской области стали соцработники, школьники и студенты, работники сельского хозяйства из Таганрога, Гуково, Каменска-Шахтинского, Зверево, Батайска, Песчанокопского, Каменского, Семикаракорского, Верхнедонского, Сальского и Чертковского районов.

Волонтёры представили фото- и видеоотчёты о проведении добровольческих акций, направленных на оказание помощи социально незащищенным гражданам в проведении ими садовых и огородных работ.

Фото: Изображение от prostooleh на Freepik