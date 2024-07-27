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Добровольцы выбирают поступать на службу по контракту в Ростовской области

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Каждый будущий военнослужащий получает бесплатное проживание и питание на весь период оформления, социальные гарантии и высокие выплаты:

#СВО
  • 1,2 млн. рублей единовременно;
  • 195 тыс. рублей от Минобороны РФ;
  • от 210 тыс. рублей ежемесячно в зоне СВО;
  • приостановка судебного производства по долгам и кредитам;
  • возможность решения вопроса с непогашенной судимостью;
  • 38 социальных гарантий;
  • сохранение выплат 100% пенсий представителям силовых структур.

На службу приглашаются мужчины до 65 лет и женщины до 45 лет.

Заключить контракт, а также получить помощь в оформлении документов и полную информацию о льготах и выплатах можно в пунктах отбора на военную службу по контракту:

  • г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 22, тел.: +7 (863) 235-15-23;
  • г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 19, тел.: +7 (863) 235-06-44;
  • г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 9 (Военный комиссариат Ростовской области), тел.: +7 (863) 232-14-52.

Также для желающих служить по контракту работает единый федеральный номер 117.

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Таганрогская правда
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