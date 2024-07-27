Каждый будущий военнослужащий получает бесплатное проживание и питание на весь период оформления, социальные гарантии и высокие выплаты:
- 1,2 млн. рублей единовременно;
- 195 тыс. рублей от Минобороны РФ;
- от 210 тыс. рублей ежемесячно в зоне СВО;
- приостановка судебного производства по долгам и кредитам;
- возможность решения вопроса с непогашенной судимостью;
- 38 социальных гарантий;
- сохранение выплат 100% пенсий представителям силовых структур.
На службу приглашаются мужчины до 65 лет и женщины до 45 лет.
Заключить контракт, а также получить помощь в оформлении документов и полную информацию о льготах и выплатах можно в пунктах отбора на военную службу по контракту:
- г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 22, тел.: +7 (863) 235-15-23;
- г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 19, тел.: +7 (863) 235-06-44;
- г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 9 (Военный комиссариат Ростовской области), тел.: +7 (863) 232-14-52.
Также для желающих служить по контракту работает единый федеральный номер 117.
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