Каждый будущий военнослужащий получает бесплатное проживание и питание на весь период оформления, социальные гарантии и высокие выплаты:

1,2 млн. рублей единовременно;

195 тыс. рублей от Минобороны РФ;

от 210 тыс. рублей ежемесячно в зоне СВО;

приостановка судебного производства по долгам и кредитам;

возможность решения вопроса с непогашенной судимостью;

38 социальных гарантий;

сохранение выплат 100% пенсий представителям силовых структур.

На службу приглашаются мужчины до 65 лет и женщины до 45 лет.

Заключить контракт, а также получить помощь в оформлении документов и полную информацию о льготах и выплатах можно в пунктах отбора на военную службу по контракту:

г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 22, тел.: +7 (863) 235-15-23;

г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 19, тел.: +7 (863) 235-06-44;

г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 9 (Военный комиссариат Ростовской области), тел.: +7 (863) 232-14-52.

Также для желающих служить по контракту работает единый федеральный номер 117.