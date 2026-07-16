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До 2030 года в Ростовской области планируют благоустроить почти 950 общественных территорий

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В Ростовской области в 2024 году благоустроили 230 общественных пространств вместо запланированных 168. Как сообщает официальный портал донского правительства, работы затронули десятки парков, скверов и улиц в городах и районах региона.

Благоустройство

Итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни») подвели на заседании правительства области под председательством губернатора Юрия Слюсаря. С 2018 года на Дону в рамках проекта обустроено более 840 общественных пространств. На эти цели направили свыше 13,8 млрд рублей, из которых более 10,6 млрд — средства федерального бюджета.

Министр жилищно-коммунального хозяйства области Антонина Пшеничная сообщила, что в ходе реализации программы возникали проблемы, связанные с недобросовестностью подрядчиков и срывом сроков. Задержки зафиксированы при благоустройстве детских площадок в Сальском районе, а также на некоторых объектах в Таганроге и Ростове. Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ.

Особое внимание уделяется сохранению «зеленого каркаса» городов и качественному содержанию обновленных территорий. Как отметила Антонина Пшеничная, ситуации, когда объект сдан, но за ним не ухаживают должным образом — не косят траву, не вывозят мусор, принципиально недопустимы. Главам районов и городов поручено взять вопрос содержания под личный контроль. Кроме того, по поручению главы региона каждое решение о вырубке деревьев теперь рассматривается индивидуально.

«Это уникальный формат преображения городов. Необходимо соблюсти несколько условий, одно из главных — максимальное сохранение зеленых насаждений, точечный, единичный подход к каждому дереву, сохранение исторического, культурного своеобразия», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

По просьбам жителей региона программа возведения и обновления детских площадок будет продолжена — губернатор принял решение о сохранении финансирования. Важным условием благоустройства остается участие жителей в выборе объектов. До 2030 года перед регионом стоит задача благоустроить не менее 949 общественных территорий и реализовать как минимум три проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

Фото donland.ru

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Таганрогская правда

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