Дмитрий Чернышенко: Необходимо подготовить стандарты по повышению качества детского питания в школах

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание рабочей группы, посвятив его унификации требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов, а также контролю в сфере детского питания.

«Наш Президент Владимир Путин всегда делает особый акцент на благополучии детей. Для обеспечения качества их жизни и здоровья ключевое значение имеют вопросы организации питания в школах и детских лагерях. Правительство ведет эту работу совместно с Государственной Думой, субъектами и научными институтами. Наша рабочая группа должна подготовить предложения по повышению качества питания детей на основе лучших региональных практик», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Во время заседания обсуждались вопросы мониторинга и улучшения системы горячего питания в образовательных учреждениях, а также анализ случаев нарушений существующих норм.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность активного использования цифровых сервисов для сбора обратной связи и изучения положительных примеров, существующих в разных регионах страны.

Фото из архива «Таганрогской правды»