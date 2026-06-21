Для выпускников Ростовской области открыто 2800 бюджетных мест по проекту «Профессионалитет»

Более 900 девятиклассников Ростовской области подали документы в колледжи по пилотному проекту.

На Дону стартовала приемная кампания для абитуриентов. В 2026 году выпускников ждут изменения в правилах поступления в вузы и колледжи, а также новые возможности в рамках федеральных проектов. Об основных нововведениях рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Для тех, кто планирует поступать в высшие учебные заведения, введен условный «день тишины» — в этот период поступающие не смогут изменить уже поданные согласия на зачисление. Кроме того, изменился порядок подачи документов онлайн: теперь отправить их можно только через портал «Госуслуги» в сервисе «Поступление в вуз онлайн». Абитуриентам разрешено выбрать до пяти вузов и до пяти специальностей в каждом.

Для выпускников, выбирающих колледжи и техникумы, также предусмотрены нововведения. Заявления можно подавать в любое количество учреждений среднего профессионального образования одновременно — через «Госуслуги», по электронной почте колледжа или лично в приемной комиссии.

«Особое внимание уделяется проекту «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В 2026 году набор ведется в семь образовательно-производственных кластеров, где для студентов открыто 2800 бюджетных мест по 46 специальностям», — пояснил Андрей Фатеев.

Впервые в этом году прием проводят кластеры «Информационные технологии», «Машиностроение» и «Сельское хозяйство». Также продолжается пилотный проект по доступности среднего профессионального образования: более 900 выпускников девятых классов планируют подать документы в колледжи-участники проекта.

Отдельно акцентируется внимание на целевом обучении. Оно позволяет поступить по отдельному конкурсу, получать меры поддержки во время учебы и гарантированно трудоустроиться после получения диплома.

Подробнее о колледжах и предприятиях — участниках проекта «Профессионалитет» можно узнать на сайте япроф.рф. Информация о целевом обучении доступна на портале «Работа России».

Фото: МАХ Андрея Фатеева