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Для таганрожцев откроется «горячая линия» по профилактике ВИЧ

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Она будет работать в рамках акции, посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

Новости Таганрога

В Таганроге с 25 ноября по 6 декабря 2024 года будет работать «горячая линия» по теме профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает администрация города.

Специалисты-эпидемиологи Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области будут консультировать жителей Таганрога и близлежащих сельских районов по профилактике ВИЧ-инфекции и безопасному поведению, эпидемиологической ситуации в регионе.

Задать вопросы можно будет в указанный период в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам (8634)64-55-01, (8634)6429-80.

Согласно статистике донского минздрава, в Ростовской области в течение пяти лет доля инфицированных людей в возрасте от 18 до 30 лет снизилась на 5,4%, в том числе благодаря информированию о профилактике и путях распространению ВИЧ.

Фото: Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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