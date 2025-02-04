Для студентов — будущих полицейских — провели экскурсию в музей истории УМВД Таганрога

Студенты 3-го курса группы «Правоохранительная деятельность» механического колледжа посетили музей истории милиции (полиции), который находится в здании городского отдела УМВД России по Таганрогу.

В клубе служебной подготовки личного состава УВД, который также является одним из залов музея, со студентами – будущими сотрудниками полиции встретились заместитель начальника Управления МВД России по Таганрогу — начальник отдела по работе с личным составом подполковник полиции Николай Гаджиюсупов, начальник музея истории милиции-полиции Таганрога подполковник милиции в отставке Николай Андрющенко и преподаватель кафедры отраслевых юридических дисциплин Таганрогского института имени А.П. Чехова Михаил Каданов.

Эта встреча была неслучайной. Президент России В.В. Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Также в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В руководстве таганрогской полиции считают, что Год защитника Отечества должен стать ярким и важным событием, которое подчеркнет заслуги тех, кто защищал в период ВОВ и продолжает защищать в настоящее время суверенитет и безопасность нашей страны.

А пока наши воины оберегают границы России и принимают участие в СВО на переднем крае, здесь, в тылу, должен быть порядок. Борьба с коррупцией, мошенничеством, преступлениями против личности и иными правонарушениями закона возлагается на плечи сотрудников полиции и других силовых ведомств. Очень важно заботиться о своей смене, новом подрастающем поколении, которое придет вслед за нынешними борцами с преступностью. Такая цель стояла перед организаторами этой экскурсии.

Начальник музея рассказал будущим сотрудникам полиции об истории Таганрога и о создании первых отделов милиции в городе, о самоотверженной обороне Таганрога от фашистов сотрудниками милиции в годы ВОВ. Свидетельством этой неравной схватки с врагом является памятник в районе Нового вокзала, где проходят митинги и другие памятные мероприятия. В них часто принимают участие дети, школьники и студенты.

В музее внимание молодежи привлекает оружие, конфискованное у преступников. Это самодельные или переделанные из газовых в боевые пистолеты, обрезы ружей, ножи и кастеты. Есть орудия пыток, которые применяли бандиты, чтобы узнать у жертв информацию о деньгах, драгоценностях и т.д. Внимательно слушали ребята о героических подвигах сотрудников правоохранительных органов, удостоенных правительственных наград за заслуги в борьбе с преступниками.

В последнее время всё большую угрозу обществу представляет телефонное мошенничество, поэтому данной теме было уделено повышенное внимание.

Глобальная цифровизация общественных отношений влечет за собой и плюсы, и минусы. Так, например, повсеместные удобства в управлении финансами создают риски совершения хищений денежных средств с банковских счетов граждан как путем применения преступниками методов социальной инженерии, так и с помощью различных уловок в процессе дистанционного банковского обслуживания и расчетов на электронных площадках (маркетплейсах). Будущие молодые специалисты правоохранительной сферы уже сейчас при освоении образовательных программ должны учитывать появление новых вызовов и угроз.

Также Михаил Каданов рассказал студентам о значении высшего образования. Кроме возможности профессионального роста в правоохранительных структурах, оно развивает у молодых людей потребность постоянно учиться и применять свои знания в профессии. Кафедра отраслевых юридических дисциплин готовит достойных специалистов по направлениям «Юриспруденция» и «Правоведение и правоохранительная деятельность», способствуя формированию необходимых профессиональных навыков на базе юридической клиники и криминалистической лаборатории факультета.

Инспектор направления профессиональной подготовки отдела работы с личным составом УМВД старший лейтенант полиции Максим Прохачев познакомил студентов с оружием и спецсредствами, состоящими сейчас на вооружении.

Будущие полицейские с интересом разбирали и собирали автомат АК-74 (7,62 мм) и пистолет ПМ (9 мм), примеряли на себя средства бронезащиты, противогазы, знакомились с работой радиостанций…

Кстати

С 2015 года в механическом колледже открылась новая специальность — «Правоохранительная деятельность». Две девушки-однокурсницы, две Валерии — Шалагинова и Эйкина — обучаются на 3-м курсе по новой специальности. Мастер производственного обучения механического колледжа подполковник полиции в отставке Геннадий Демченко положительно отзывается о своих студентках, говорит, что учатся они хорошо.

В разговоре с Валериями выяснилось, что служба в полиции привлекала их с детства. Виной тому — фильмы с полицейскими в роли главных героев – порядочных, честных, настоящих профессионалов, всегда побеждающих преступников. А главное, наверное, — правильное воспитание, острое чувство справедливости и желание прийти на помощь слабому или человеку, попавшему в беду. Девушки планируют после окончания колледжа поступить в вуз, затем остаться работать в Таганроге в отделе по делам несовершеннолетних. А такие встречи, как та, что прошла в музее, только укрепляют веру будущих сотрудников правоохранительных органов в правильности своего выбора.

Анатолий ИВАШОВ, фото автора