Для семей защитников Отечества провели мастер-класс по росписи декоративной тыквы

Для семей защитников Отечества провели творческое занятие. Мастера клуба «Веретено ремёсел» помогли создать сувениры из декоративной тыквы. Лагенарии расписывали красками, выжигали и даже сверлили. У каждого получился свой уникальный подарок.

Всем участникам понравился мастер-класс и атмосфера добра и тепла, царившая во время творческого занятия, — подчеркнула соцкоординатор Елена Перфильева.

Мастер-класс организовали сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» и волонтёры Центра развития добровольчества Батайска. А в финале, за чаепитием с блинами, обсудили возможные встречи в будущем.