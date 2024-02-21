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Для семей защитников Отечества провели мастер-класс по росписи декоративной тыквы

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Для семей защитников Отечества провели творческое занятие. Мастера клуба «Веретено ремёсел» помогли создать сувениры из декоративной тыквы. Лагенарии расписывали красками, выжигали и даже сверлили. У каждого получился свой уникальный подарок.

Новости Ростовской области
  • Всем участникам понравился мастер-класс и атмосфера добра и тепла, царившая во время творческого занятия, — подчеркнула соцкоординатор Елена Перфильева.

Мастер-класс организовали сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» и волонтёры Центра развития добровольчества Батайска. А в финале, за чаепитием с блинами, обсудили возможные встречи в будущем.

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Таганрогская правда
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