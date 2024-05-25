Для себя и окружающих: жители Таганрога благоустроили территорию возле домов на Театральной

Жители домов №№ 19 и 19/2 на улице Театральной уже давно придерживаются девиза «Наш дом — мы здесь хозяева». Нынешней весной эти неравнодушные люди провели субботник, чтобы сделать прилегающую территорию красивой и ухоженной.

Таганрожцы привели клумбы в порядок, высадили на них цветы, которые радуют и обитателей домов, и прохожих. К женщинам старшего возраста присоединилась молодежь. Даже дети старались помочь, чем могли: красили, убирали мусор. Радует, что добрый пример оказался заразителен.

Маленький мальчик — шестилетний Максим Ступак, видя старания взрослых, решил не отставать, и у него получилось! Не остались в стороне и люди, переехавшие в наши дома из новых регионов России. Они, как и старожилы, убирали, красили, делали всё необходимое для поддержания порядка и красоты. Я как председатель этих двух домов испытала огромную гордость: солидарность и дружба победили, а значит, слова «Один в поле не воин, а вместе мы — сила» в очередной раз подтвердились на деле, в ходе прошедшего субботника, — рассказывает Тамара Сватковская.

Большую помощь, как и раньше, оказала управляющая компания ООО «УК «Континент» под руководством Максима Привалова. Поставленные задачи выполнены, двор вновь заиграл яркими красками.

Фото предоставлены Тамарой Сватковской