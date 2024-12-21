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«Для пользы и красоты города» — в музее Таганрога открылась новая выставка

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В музее «Градостроительства и быта г. Таганрога» можно познакомиться с экспонатами выставки «Для пользы и красоты города», посвященной деятельности Таганрогского Строительного комитета в 1806–1867 годах.

Культура

Экспозиция представляет собой 12 планшетов, рассказывающих о формировании облика Таганрога на протяжении первой половины и середины XIX столетия, осуществлявшегося под контролем Строительного комитета.

«Наша выставка совместная — она основана на материалах собрания Таганрогского музея-заповедника и фондов Государственного архива Ростовской области. Наряду с известными представлены ранее не публиковавшиеся архивные материалы», — рассказали организаторы.

Дополнили выставку подлинные экспонаты из фондов музея-заповедника и собрания коллекционеров Е. Алексеенко и С. Лаврова, иллюстрирующие отдельные стороны деятельности комитета.

На выставке можно узнать о том, какие цвета фасадов в XIX веке считались «грубыми», а какие «правильными»; какие санкции предусматривались за несоблюдение установленной цветовой гаммы; почему мощение улиц в Таганроге требовало «особого приноровления к природе месторасположения».

Также экскурсоводы музея расскажут о том, как таганрогское купечество за восемь месяцев построило здание театра; какие именно «безобразия», допущенные при строительстве Воронцовской набережной и конной дороги, в конечном итоге привели к прекращению работы и закрытию комитета.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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