Для получения страховых выплат при несчастном случае можно оформить промежуточный акт Н-1С

Несчастный случай на производстве – это событие, которое может привести к травмам работников, утрате трудоспособности или даже смерти. В случае возникновения такой ситуации необходимо провести расследования для установления причин происшествия и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Зачастую несчастные случаи затягиваются из-за ожидания результатов экспертиз, материалов органов дознания и следствия или решения суда. При этом до полного окончания расследования пострадавший не мог получить выплаты от СФР.

С 1 сентября 2024 года одним из главных новшеств стало введение промежуточного акта формы Н-1С. Этот документ будет составляться на стадии предварительного расследования и содержать предварительные выводы о причинах несчастного случая.

При необходимости рассмотрения обстоятельств несчастного случая в организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, не влияющих на квалификацию несчастного случая как несчастного случая на производстве, и при наличии условий, определенных абзацем вторым подпункта 21.6 Положения оформляется акт Н-1С (требования п. 21.5 Положения о расследовании НС, утв. приказом Минтруда от 20.04.2022 №223н).

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Ростовской области Юрий Моргунов дал комментарий и рассказал об оформлении акта Н-1С:

«Для того, чтобы принять решение об оформлении акта Н-1С, проверьте, что между гибелью или травмой работника и его трудовыми обязанностями есть причинно-следственная связь. Нельзя оформлять акт Н-1С, если есть основания не связывать НС с производством, то есть смерть наступила от общего заболевания, алкогольного или иного опьянения, или от совершения пострадавшим уголовного преступления. Решение об оформлении акта Н-1С оформляется протоколом заседания комиссии, после чего протокол решения комиссии об оформлении акта по форме Н-1С направляется в СФР и руководителю Государственной инспекции труда в течении трех календарных дней. Если НС легкий, только в фонд».

После оформления и утверждения работодателем акта Н-1С расследования несчастного случая продолжают, чтобы определить причины происшествия и лиц, которые допустили нарушения требований охраны труда, а также разработать предложения по устранения выявленных нарушений и предупреждения аналогичных случаев.

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