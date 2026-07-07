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Для первоклассников Таганрога с 1 сентября отменяются домашние задания

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Министерство просвещения РФ приняло решение об отмене домашних заданий для первоклассников. Норма начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Соответствующее письмо ведомства оказалось в распоряжении ТАСС.

#В стране

В документе уточняется, что обучение в первом классе теперь будет проводиться без домашних заданий. Из нормативов исключена позиция о суммарном объеме домашней работы по всем предметам для первоклассников, который не должен был превышать одного часа.

Ранее, согласно методическим рекомендациям, разработанным Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения, домашние задания в первом классе допускались. Их введение должно было происходить постепенно, а время выполнения ограничивалось одним часом.

Фото: © Валентин Спринчак / ТАСС

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Таганрогская правда

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