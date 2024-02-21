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Для областного детского хирургического центра приобрели современное оборудование

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В Ростовской области строящийся детский хирургический центр будет оборудован робот-ассистированной хирургической системой Da Vinci Xi, сообщает официальный портал донского правительства.

#Здоровье

Это одна из самых передовых на сегодня систем, предназначенных для выполнения робот-ассистированных хирургических вмешательств, одобренных к применению на территории Российской Федерации. Главное ее преимущество — в исключительно высоком уровне развития малоинвазивной хирургии. Необходимые вмешательства проводятся с минимальными кровопотерей и травмированием окружающих тканей. Использование роботической техники улучшает результаты хирургии, сокращает госпитальный период и продолжительность реабилитации

По словам министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева, закупленное оборудование разместится в Детском хирургическом центре инновационных технологий. Сейчас в Ростове с такой системой работают специалисты КДЦ «Здоровье», проводя операции взрослым пациентам. Коллеги также оказывают помощь команде ОДКБ в освоении роботизированной техники.

Фото donland.ru

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#медицина #новости #Ростовская область
Таганрогская правда
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