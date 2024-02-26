Для муниципалитетов Ростовской области в нынешнем году собираются приобрести 181 автобус, 75 электробусов и 15 зарядных станций. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

На сегодняшний день городам и районам области требуется семь автобусов особо большого класса, 47 большой вместимости, 50 средней и 77 малой. Приобрести новые машины собираются за счет средств специального казначейского кредита, предоставляемого по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Потребность муниципалитетов для расширения электробусной маршрутной сети сейчас составляет 75 электробусов и 15 объектов зарядной инфраструктуры. Рассматривается возможность их приобретения в рамках государственно-частного партнёрства.

Обновление общественного транспорта сегодня является одной из важнейших задач, при решении которой необходимо опираться на отечественных производителей, — отметил заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев.

Напомним, в прошлом году было приобретено 40 электробусов и 14 зарядных станций. Также осуществлена закупка 158 единиц автобусов различного класса для 17 городов и районов.

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