Главная » Город

Длительные отключения света начнутся в июле на 4 улицах Таганрога  

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

С 1 июля на некоторых улицах Таганрога начнется отключение электроэнергии, сообщает официальный портал городской администрации.

Город

Чтобы в дальнейшем исключить аварийные ситуации, энергетики будут проводить ремонт высоковольтной линии 0,4кВ в районе трансформаторной подстанции  ТП 6/0,4кВ № 15. Там сначала собираются менять опоры и старые провода. А затем приводить в порядок и саму подстанцию.

Прекращение электроснабжения потребителей будет осуществляться в дневное время суток в период с 08.00 до 19.00. Под отключение попадут дома жителей улицы К. Либкнехта (между переулками Итальянским и Тургеневским), переулка Итальянского (от ул. Шевченко до ул. К. Либкнехта). Также без света останутся жильцы домов №№ 29-79, 36–70 по улице Энгельса и домов №№ 78-134, 107-153 по улице Шевченко.

О том, как долго будут вестись работы, источник не сообщает.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости отключения света Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru