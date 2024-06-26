С 1 июля на некоторых улицах Таганрога начнется отключение электроэнергии, сообщает официальный портал городской администрации.

Чтобы в дальнейшем исключить аварийные ситуации, энергетики будут проводить ремонт высоковольтной линии 0,4кВ в районе трансформаторной подстанции ТП 6/0,4кВ № 15. Там сначала собираются менять опоры и старые провода. А затем приводить в порядок и саму подстанцию.

Прекращение электроснабжения потребителей будет осуществляться в дневное время суток в период с 08.00 до 19.00. Под отключение попадут дома жителей улицы К. Либкнехта (между переулками Итальянским и Тургеневским), переулка Итальянского (от ул. Шевченко до ул. К. Либкнехта). Также без света останутся жильцы домов №№ 29-79, 36–70 по улице Энгельса и домов №№ 78-134, 107-153 по улице Шевченко.

О том, как долго будут вестись работы, источник не сообщает.

Фото «Таганрогской правды»