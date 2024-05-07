Девятиклассники Таганрога могут поступить в профильный медицинский класс

Набор в 10-й профильный медицинский класс на 2024-2025 учебный год объявляет школа № 21 Таганрога. В учебный план входит углубленное изучение химии, биологии, математики и специальных курсов по медицине, а также организация профориентационной и информационной работы по профессиям, связанным с медициной.

В рамках внеурочной деятельности ученики профильного медицинского класса освоят базовые навыки оказания первой помощи, основ медицинских знаний, пройдут обучение по программе профессиональной подготовки по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» с получением свидетельства установленного образца.

Обучение в профильном медицинском классе предполагает посещение медицинских учреждений Таганрога: Детской городской больницы, Таганрогского медицинского колледжа. Школьники могут стать участниками программы «Волонтеры- медики», что позволит получить дополнительные баллы к ЕГЭ и увеличить конкурентоспособность при поступлении в вуз, — отмечается в сообщении администрации Таганрога.

Партнёры профильного медицинского класса:

Таганрогский медицинский колледж;

Детская городская больница;

РостГМУ, образовательная программа «Предуниверсарий».

18 мая в 11.00 состоится организационное собрание для учеников 9-х классов и их родителей (законных представителей), желающих поступить в 10-й профильный медицинский класс на 2024-2025 учебный год. Адрес школы № 21: Таганрог, ул. Дзержинского, 67-а, тел.: +7 (8634) 62-35-42

Фото: ВК «Школа № 21 Таганрога»