Девушка-подросток в Ростовской области может отправиться в тюрьму на 15 лет за попытку сбыть наркотики

Правоохранители напоминают, что ответственность за подобные преступления наступает с 16 лет.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело против 16-летней жительницы Миллерово. Ее подозревают в попытке сбыта наркотиков, сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, 12 июля девушка, действуя в рамках преступного замысла, спрятала сверток с наркотическим веществом в оборудованный тайник на территории города. Она сфотографировала место закладки на мобильный телефон, чтобы затем передать координаты покупателю. Однако довести план до конца не удалось — действия подростка пресекли сотрудники полиции, а наркотик изъяли из незаконного оборота.

В отношении несовершеннолетней возбуждено дело по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере с использованием интернета). Сейчас она задержана, следователи направили в суд ходатайство о домашнем аресте.

В следственном управлении СК по Ростовской области подчеркнули, что за подобные преступления ответственность наступает с 16 лет, а максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы. Ведомство призвало родителей усилить контроль за досугом и переписками детей, напомнив, что любая закладка считается оконченным преступлением.

«Не позволяйте подросткам стать жертвами преступных предложений о «легком» заработке, цена этому — сломанная судьба», — добавили в управлении.

Фото: СУ СК России по РО