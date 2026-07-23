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Девушка-пассажир на переднем сиденье погибла на трассе в Ростовской области, когда машина врезалась в дерево

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Водитель не справился с управлением.

Новости Ростовской области

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на трассе в донском регионе, в котором погибла девушка.

Авария произошла 22 июля, в 19.00 на 14-м километре автодороги Элиста — Ремонтное — Зимовники. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, допустил съезд на левую обочину, после чего машина врезалась в дерево.

В результате ДТП погибла 21-летняя пассажирка, которая находилась на правом переднем сиденье. Со слов водителя, девушка была пристегнута ремнем безопасности.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: magnific

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Таганрогская правда

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