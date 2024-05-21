Детский сад в Ростове эвакуировали из-за снаряда

Саперы выяснили, что боеприпас, найденный в фасаде здания детского учреждения, был безопасен.

В Ростове в фасаде жилого дома нашли снаряд времен ВОВ. Речь идет о доме на углу Ворошиловского проспекта и Красноармейской улицы, в котором располагается детский сад.

Об инциденте сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

По его словам, сегодня при проведении ремонтных работ на фасаде жилого многоквартирного дома по адресу: пр. Ворошиловский, 50/87, в стене обнаружен 120 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На место прибыли службы экстренного реагирования. Из расположенного на первом этаже дома детского сада №73 был эвакуированы 91 воспитанник и 15 человек персонала.

Группой разминирования снаряд был извлечен. Выяснилось, что у него отсутствовала боевая часть, так что опасности он не представлял, сообщил Логвиненко.

Фото: соцсети