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Детский сад в Ростове эвакуировали из-за снаряда

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Саперы выяснили, что боеприпас, найденный в фасаде здания детского учреждения, был безопасен.

Новости Ростовской области

В Ростове в фасаде жилого дома нашли снаряд времен ВОВ. Речь идет о доме на углу Ворошиловского проспекта и Красноармейской улицы, в котором располагается детский сад.
Об инциденте сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

По его словам, сегодня при проведении ремонтных работ на фасаде жилого многоквартирного дома по адресу: пр. Ворошиловский, 50/87, в стене обнаружен 120 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На место прибыли службы экстренного реагирования. Из расположенного на первом этаже дома детского сада №73 был эвакуированы 91 воспитанник и 15 человек персонала.

Группой разминирования снаряд был извлечен. Выяснилось, что у него отсутствовала боевая часть, так что опасности он не представлял, сообщил Логвиненко.

Фото: соцсети

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Таганрогская правда
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