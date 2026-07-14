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Детский омбудсмен предложила ввести спортивную карту для детей по аналогии с «Пушкинской»

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Инициатива о спортивной карте может изменить систему оплаты детских секций в России.

#В стране

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству РФ создать детскую спортивную карту по аналогии с «Пушкинской картой». Соответствующая инициатива содержится в ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена. Об этом сообщает ТАСС.

В документе говорится: «Правительству РФ: рассмотреть возможность создания и внедрения детской спортивной карты, предоставляющей возможность оплаты спортивных секций, доступа к спортивным объектам (бассейнам, ледовым каткам, фитнес-клубам, стадионам) и участия в спортивных, туристических и культурно-оздоровительных мероприятиях для лиц младше 18 лет (по аналогии с картами «Москвенок» и «Пушкинская карта»)».

Кроме того, Львова-Белова предложила кабмину рассмотреть введение налогового вычета для родителей, чьи дети занимаются в спортивных школах, на приобретение спортивной экипировки и инвентаря.

Фото: © Евгений Мессман/ ТАСС.

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Таганрогская правда

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