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Детский лагерь «Мир» под Таганрогом стал победителем Всероссийского конкурса

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Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир», расположенный под Таганрогом, в хуторе Красный десант Неклиновского района, признан одним из лучших по итогам Всероссийского конкурса программ и методических материалов организаций отдыха и оздоровления детей.

#В стране

Конкурс ежегодно проводит Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания.

«Мир» отмечен дипломом I степени в номинации «Методические кейсы организации отдыха детей и их оздоровления». 

«Методический портфель лагеря «Мир» содержит большое количество программ, в том числе не имеющих аналогов в России. «Мир семьи и традиционных ценностей» – очередная авторская разработка коллектива, удостоенная высокой награды, – подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. 

Сейчас лагерь участвует в опытно-экспериментальной работе ФИРО РАНХиГС на тему «Разработка и апробация моделей и методик организации отдыха и оздоровлений детей. Еще до вступления в сетевую экспериментальную площадку Президентской академии «Мир» отличался высокими результатами деятельности и значимыми достижениями.

Команда профессионалов самостоятельно разработала около 50 образовательных, оздоровительных, воспитательных, развивающих программ для детей в условиях загородного детского лагеря, которые стали победителями региональных и всероссийских конкурсов программ и методических материалов, сообщает портал донского правительства.

За большой вклад в развитие системы детского оздоровительного отдыха в России учредители лагеря «Мир» Светлана Яцук и Игорь Демин, а также директор учреждения Татьяна Косоголова удостоены благодарности комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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