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Детские травматологи Таганрога повысили квалификацию в ведущей клинике Волгограда

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Более 50 детских специалистов прошли обучение у ведущих экспертов Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера в Волгограде, сообщает пресс-служба клиники.

Новости Таганрога

В образовательном курсе приняли участие врачи из 10 городов: Астрахани, Волгограда, Волжского, Елани, Котельниково, Краснодара, Михайловки, Ростова-на-Дону, Таганрога, Элисты.

В рамках курса были представлены редчайшие клинические случаи, проведены показательные мастер-классы. Медикам продемонстрировали самые современные техники и подходы специалистов НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера.

В первый день курса были рассмотрены такие темы, как организация специализированной помощи детям в Федеральном центре детской травматологии. Рассмотрены методы лечения при травмах локтевого сустава, идиопатическом сколиозе, дисплазии тазобедренного сустава, а также врождённая косолапость у детей.

Второй день курса был посвящён мастер-классам, на которых были представлены клинические случаи лечения детей с различными травмами.

Организаторами выступили:

  • Министерство здравоохранения Российской Федерации;
  • Комитет здравоохранения Волгоградской области;
  • ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» Минздрава России

при участии:

  • Ассоциации детских ортопедов-травматологов Санкт-Петербурга;
  • Малого инновационного предприятия «Стилиан».

Фото НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера

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Таганрогская правда
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