Детские травматологи Таганрога повысили квалификацию в ведущей клинике Волгограда

Более 50 детских специалистов прошли обучение у ведущих экспертов Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера в Волгограде, сообщает пресс-служба клиники.

В образовательном курсе приняли участие врачи из 10 городов: Астрахани, Волгограда, Волжского, Елани, Котельниково, Краснодара, Михайловки, Ростова-на-Дону, Таганрога, Элисты.

В рамках курса были представлены редчайшие клинические случаи, проведены показательные мастер-классы. Медикам продемонстрировали самые современные техники и подходы специалистов НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера.

В первый день курса были рассмотрены такие темы, как организация специализированной помощи детям в Федеральном центре детской травматологии. Рассмотрены методы лечения при травмах локтевого сустава, идиопатическом сколиозе, дисплазии тазобедренного сустава, а также врождённая косолапость у детей.

Второй день курса был посвящён мастер-классам, на которых были представлены клинические случаи лечения детей с различными травмами.

Организаторами выступили:

Министерство здравоохранения Российской Федерации;

Комитет здравоохранения Волгоградской области;

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» Минздрава России

при участии:

Ассоциации детских ортопедов-травматологов Санкт-Петербурга;

Малого инновационного предприятия «Стилиан».

Фото НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера