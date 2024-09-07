Дети сотрудников «Красного котельщика» собрали пазлы

Турнир по скоростной сборке пазлов «Тыдыщ» стал для юных котлостроителей запоминающимся финалом летних каникул. Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) проводит его уже во второй раз, собирая детей на веселый праздник, наполненный добром, теплом и яркими эмоциями.

Нынешний «Тыдыщ» (так называется фирменный жест популярных среди детей героев – Фиксиков), как и первый турнир, был связан с мультипликацией. Ребята собирали пазлы, повествующие о приключениях Винни-Пуха – персонажа советского мультфильма, хорошо знакомого и взрослым, и современной детворе. Наивные, забавные и невероятно мудрые фразы этого мультика давно разобраны на цитаты…

«Мы увидели, какие на самом деле наши дети упорные, разносторонние, целеустремленные, – говорит ведущий менеджер конструкторского бюро ТКЗ Оксана Бреус, которая привела на турнир свою семилетнюю дочь Машу. – Они успевали и картинки собирать, и советы друг другу давать… А сколько восторга было, когда пазл складывался! Отличный турнир получился. Ребята счастливы – родители разделили их радость».

Еще одним подарком юным котлостроителям к предстоящему Дню знаний от завода, где трудятся их папы и мамы, стала развлекательная программа с веселыми стартами, аниматорами, фокусниками и сладкими призами.

«Я по-настоящему поверил в чудеса, захотел понять, как делаются фокусы, – делится девятилетний Дима Зиновьев. – Мне очень понравилось и участвовать в фокусах, и соревноваться в веселых стартах с девчонками, и собирать пазлы – будет, что рассказать друзьям в школе. В прошлом году я тоже был на этом турнире на мамином заводе, но в этот раз он получился еще круче и веселей!».

А как может быть иначе, ведь в фокусах участвовали птицы и животные: голуби, хомячок, морская свинка (ее детвора назвала маленьким бегемотиком), кролик и белый ежик… Восторг, удивление, неподдельное счастье в глазах – дети испытали массу эмоций.

«Такой милый «бегемотик» – мягкий и ласковый. А у кролика – пушистые ушки и блестящие глазки… Так здорово, как в цирке или зоопарке! – рассказывает шестилетняя Лиза Крючкова. – Фиксики и Карамелька с нами поиграли. Всем было весело!».

Мама Лизы, инспектор дирекции по качеству ТКЗ Светлана Крючкова, очень благодарна заводу за праздник, за эмоции, которые он подарил детворе:

«Интересный, запоминающийся, нестандартный турнир по сбору пазлов – что может быть лучше? И для детей, которые повеселились от души и зарядились энергией перед новым учебным годом, и для нас, родителей. Огромное спасибо за улыбки, смех, тепло и доброту по отношению к нашим ребятам! С нетерпением ждем следующих встреч».