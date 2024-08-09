Дети из 28 регионов страны вошли в команду Пятой арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний – 2024»

Из Ростовской области к Северному полюсу отправятся трое школьников. Это Володя Бондарь из Шахт, Надя Вьюгина из Азова, Софья Маликова из Батайска.

В состав экспедиции вошли талантливые дети со всей страны, в том числе победители открытого конкурса проекта «Ледокол знаний», финалисты всероссийского конкурса «Большая перемена» и участники движения «Юниоры Росатома».

«Проект «Ледокол знаний» — это бесценный опыт, я советую всем своим ровесникам принимать в нем участие. Проект научил меня быстро искать информацию, вникать в сложные темы, работать в команде, публично выступать не только перед ровесниками, но и перед экспертами в атомной отрасли. Очень рада победе, первым делом, когда я окажусь на Северном полюсе, я громко-громко закричу, потому что, думаю, что там полная тишина», — поделилась финалистка проекта Софья Маликова.

За 10 дней экспедиции участники в сопровождении экспертов, ученых, наставников и популяризаторов науки пройдут по маршруту «Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск», своими глазами увидят русскую Арктику и получат новые знания. Ведь во время путешествия на борту атомного ледокола участников ждет насыщенная образовательная программа: лекции, мастер-классы, научные игры, кинопоказы и многое другое.

Экспедиция отправится к Северному полюсу уже 13 августа.