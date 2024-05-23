Депутаты городской Думы провели выездное совещание в новом музее Таганрога

Сегодня постоянная комиссия городской Думы по делам молодёжи, образованию, науке и культуре провела выездное заседание с посещением музея «Дом П.Е. Чехова», расположенного в Таганроге на улице Розы Люксембург, 77.

Дом Павла Егоровича Чехова – отца нашего великого земляка Антона Павловича Чехова – был восстановлен и открыт для посещения в качестве музейного объекта совсем недавно. С 2018 года, когда велись реставрационные работы, депутаты Городской Думы в разном составе не раз бывали на объекте, и вот теперь решили посетить уже действующий музей. Он стал самым молодым из чеховских музеев, входящих в состав Таганрогского литературного и историко-архитектурного музея-заповедника.

По словам заместителя директора ТГЛИАМЗ Ларисы Токмаковой, создание музея было давней мечтой таганрогских чеховедов. Ведь этот дом – последнее место жительства в Таганроге семьи Чеховых и, в частности, Антона. После отъезда (иначе – бегства от долгов) семьи в Москву он несколько лет жил здесь один, завершая обучение в гимназии и распродавая семейное имущество. Но в Москву он посылал не только деньги бедствующей семье, но и свои первые сочинения.

Именно в этом доме Антоном писалась первая пьеса «Безотцовщина» и различные юморески, которые его старший брат пытался пристраивать в московские сатирические журналы. Именно здесь окончился таганрогский период жизни Антона, и отсюда в 1879 году он уехал в Москву, шагнув к мировой славе. Поэтому так важно было создать этот музей, ставший своеобразной завершающей точкой всей чеховской тематики в Таганроге.

Музей «Дом П.Е. Чехова» не является мемориальным. Он не предназначен для массовых посещений, оптимальное количество участников экскурсии – до пяти человек. Его камерная экспозиция очень необычна, и трудно сказать, есть ли ещё что-то подобное в России. С помощью специально подобранных экспонатов и мультимедийных возможностей посетитель глубоко погружается в атмосферу Таганрога 70-х годов XIX века, переживая драму семьи Чеховых и становления Антона.

Музей создавался долго и трудно. В годы советской власти в бывшем доме П.Е. Чехова и в соседних помещениях (во флигеле, в конюшне и т.д.) располагались жактовские квартиры. При содействии инвесторов в течение нескольких лет все квартиры удалось выкупить и передать в распоряжение ТГЛИАМЗ. И если сам дом Павла Егоровича за счёт средств, выделенных из областного бюджета, уже превращён в музей, то остальные помещения ещё только ждёт преображение.

С Ларисой Токмаковой и её коллегами депутаты подробно обсудили перспективы музеефикации этой территории, на которой при благоприятном развитии ситуации возможно создание целого музейного комплекса – родовой усадьбы Чеховых. Пока же главной текущей задачей депутаты видят оказание всевозможной помощи ТГЛИАМЗу в популяризации нового музея.

Источник: городская Дума Таганрога