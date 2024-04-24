Депутаты «Единой России» передали артефакты из зоны СВО в школьный музей под Таганрогом

Среди новых экспонатов музея Неклиновского образовательного комплекса — рация, подсумок для аптечки и плита для бронежилета, которые помогали в быту и бою морским пехотинцам.

Артефакты передали депутат Законодательного Собрания Ростовской области от «Единой России» Валерий Завгородний и руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов Неклиновского района Максим Захаров.

Среди гостей церемонии передачи — представители местной администрации, общественных организаций, «Юнармейцы».

Как отметил Валерий Завгородний, патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется много внимания, причем как на уровне школ, так и на уровне партии.

Самое главное, чтобы ребята знали историю не только своих дедов и прадедов, но и тех, кто находится на передовой сейчас, защищая свои семьи, мирную жизнь соотечественников. При этом, очень важно чтобы дети не попадали под влияние ложной информации, — подчеркнул депутат.

Партийцы передали артефакты с линии боевого соприкосновения: рацию, подсумки для аптечек, походный котелок, флягу для воды, плиту для бронежилета, всем этим пользовались морские пехотинцы. Кроме того, волонтерский центр «Единой России» передал флаг от казачьего штурмового отряда «Шторм», который выполняет боевые задачи на Артемовском направлении, ДНР.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов Неклиновского района Максим Захаров рассказал, что партия не теряет связь с земляками, которые находятся в зоне боевых действий.

Недавно мы навещали донских разведчиков морской пехоты, которые после ранений были доставлены в госпиталь. Ребята предложили передать свои подсумки для аптечек, часть обмундирования, чтобы их получил школьный музей, — сообщил он.

Для гостей прошла экскурсия по четырем экспозициям школьного музея, который существует уже более трех десятилетий, со времен Советского Союза. Тематические отделы посвящены истории села Покровское, донскому казачеству, Великой Отечественной войне, а также специальной военной операции.

Ранее, в рамках партийного проекта «Новая школа», в школе установили памятные доски и «Парту Героя» в честь бойцов-участников СВО, которые окончили данное учреждение. Среди них — командир десантно-штурмовой роты морской пехоты ЧФ России Евгений Григоренко, кавалер «Ордена Мужества» (посмертно), который погиб при исполнении боевых задач под Мариуполем, ДНР.

По словам руководителя музея Неклиновского образовательного комплекса Инны Сухоненко, в учреждении в школьниках воспитывают уважительное отношение к Родине через уроки мужества, акции и поисковую работу.

Впечатлениями же от учебного процесса поделился ученик 10 класса Владимир Пащенко. Он считает, что участие в тематических мероприятиях повышает интерес к истории страны и родного края.

Напомним, среди целей партпроекта «Единой России» «Новая школа» – модернизация системы образования, внедрение необходимых для всестороннего развития личности практик и методов. Кроме того, положения о патриотическом воспитании молодежи, защите исторической памяти включены в народную программу партии.

Фото: rostov.er.ru