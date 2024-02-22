Депутат Госдумы поздравил таганрожцев с Днем защитника Отечества

Дорогие земляки! Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник является символом отваги, чести и мужества всех поколений, олицетворяет доблесть и славу Вооруженных Сил нашей Родины. Патриотизм, мужество, служение Отчизне всегда были и остаются непреходящими ценностями нашего народа.

Мы гордимся тысячелетней историей Великой России, стойкостью и героизмом её защитников. Во все времена они надёжно стоят на страже интересов государства.

Мы признательны и благодарны тем, кто героически сражался в годы Великой Отечественной войны. Низкий поклон всем, кто ценой жизни и здоровья вернул мир на нашу землю.

Особые слова признательности в этот день – ветеранам Вооружённых Сил и участникам локальных военных действий.

Я поздравляю тех, кто сегодня находится на боевом посту, оберегая наш покой. Всех, кто защищает нашу Родину, кто находится в запасе и тех, кто только готовится к службе в армии.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира и покоя Вам, вашим родным и близким.

Депутат Государственной Думы С.В. Бурлаков.

Фото Сергея Плишенко