Депутат Госдумы поздравил таганрожцев с Днем защитника Отечества

Дорогие земляки! Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник является символом отваги, чести и мужества всех поколений, олицетворяет доблесть и славу Вооруженных Сил нашей Родины. Патриотизм, мужество, служение Отчизне всегда были и остаются непреходящими ценностями нашего народа.
Мы гордимся тысячелетней историей Великой России, стойкостью и героизмом её защитников. Во все времена они надёжно стоят на страже интересов государства.
Мы признательны и благодарны тем, кто героически сражался в годы Великой Отечественной войны. Низкий поклон всем, кто ценой жизни и здоровья вернул мир на нашу землю.
Особые слова признательности в этот день – ветеранам Вооружённых Сил и участникам локальных военных действий.
Я поздравляю тех, кто сегодня находится на боевом посту, оберегая наш покой. Всех, кто защищает нашу Родину, кто находится в запасе и тех, кто только готовится к службе в армии.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира и покоя Вам, вашим родным и близким.
Депутат Государственной Думы С.В. Бурлаков.
Фото Сергея Плишенко