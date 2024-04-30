Депутат городской Думы Таганрога принял участие в передаче бойцам СВО 100 тонн гуманитарной помощи

Алексей Полубояров был в составе делегации федерального комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом.

Накануне, 29 апреля, делегация федерального комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом посетила Луганск с грузом гуманитарной помощи для бойцов-участников СВО. От Таганрогского отделения Комитета в делегации был депутат городской Думы Алексей Полубоярорв. Он также принимал участие в сборе и доставке помощи на Донбасс.

Как рассказал Алексей Полубояров на своей страничке ВКонтакте, на торжественной церемонии передачи помощи присутствовали мэры Луганска и Нижнего Новгорода — города-партнера столицы ЛНР, представители администраций донбасских республик, военкоры.

В ходе церемонии были отмечены и мои скромные заслуги — благодарственным письмом от командования 1-й добровольческой разведывательной штурмовой бригады «Волки» и памятной медалью «За вклад в Победу.Великоросс», учрежденной «Российским фондом мира», — рассказал депутат.

Алексей Полубояров сообщил, что в ходе поездки «было много встреч, общения на разных уровнях и обсуждения с членами федерального комитета дальнейших планов».

Фото: страница Алексея Полубоярова Вконтакте