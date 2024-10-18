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Депутат городской Думы Таганрога помогла жителям решить проблему с освещением

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Депутат городской Думы по 22-му избирательному округу Оксана Муразян оперативно помогла решить проблему жителей 3-го Линейного переулка.

Город

Таганрожцы, проживающие в домах 39 и 39/А, в ходе одной из встреч обратились к Оксане Муразян с просьбой оказать содействие в освещении переулка.

«В вечернее время в этом районе темно: лампы не работают, что небезопасно и неудобно для всех пешеходов, особенно детей, возвращающихся из школы», — объяснили жильцы.

В кратчайшие сроки за счет внебюджетных средств проблема была устранена: освещение в переулке 3-й Линейный, 39 и 39/А восстановлено, установлены светодиодные светильники.

Источник: городская Дума Таганрога

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Таганрогская правда
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