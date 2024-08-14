«Депрессия» у ростовчанки оказалась редким аутоиммунным заболеванием

В минздраве региона рассказали о сложной диагностике патологии мозжечка.

В Ростове врачи ОКДС нашли у 46-летней пациентки редкое аутоиммунное заболевание, связанное с повреждением мозжечка, сообщает ведомство.

У женщины были провалы в памяти, вялость, апатия, которые посчитали признаками депрессии. Однако лечение антидепрессантами и транквилизаторами не помогало. Между тем, пациентке становилось хуже: перед глазами появилось мелькание, стало трудно ходить. При этом МРТ мозга была без патологии.

Лишь в ОКДЦ донской столицы смогли поставить правильный диагноз. Оказалось, что у женщины опсоклонус-миоклонус синдром — редкое аутоиммунное нарушение, связанное с повреждением мозжечка и его связей. Состояние пациентки после проведенной пульс-терапии улучшилось, говорится в сообщении минздрава.

Фото: минздрав по РО