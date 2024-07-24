25 июля в Таганроге пройдет очередная акция по льготной стерилизации домашних и безнадзорных животных. Для участия в ней нужна предварительная запись.

Акция традиционно проводится каждый последний четверг месяца. В этот день домашних и безнадзорных животных стерилизуют и кастрируют по цене на треть дешевле обычной стоимости.

Специалисты однозначно рекомендуют стерилизовать домашних животных, если владелец не планирует разводить питомцев. Такая операция безопасна и избавляет домашних любимцев от многих возможных заболеваний. К преимуществам также можно отнести продление жизни животного.

Таганрожцам для участия в акции 30 марта необходима предварительная запись и консультация с ветеринарным врачом. Государственная ветеринарная лечебница расположена на улице Котлостроительной, 43. Телефон: (8634)64-49-11.

Ранее мы рассказали, что жителя Таганрога накажут за нарушения требований к содержанию домашних животных.

Фото Сергея Плишенко