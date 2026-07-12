День благодарности коровам 12 июля напоминает об их роли в жизни человека

Коровы занимают второе место по численности среди млекопитающих на Земле после человека.

Сегодня, 12 июля, в мире отмечается День благодарности коровам. Эти животные играют огромную роль в жизни человека, обеспечивая его молоком, мясом и сырьем для производства одежды.

В Ростовском зоопарке рассказали несколько любопытных фактов о коровах. Они занимают второе место по численности среди млекопитающих на Земле, уступая только человеку. В настоящее время коров можно встретить на всех континентах, кроме Антарктиды. Узор на носу у коровы так же уникален, как отпечатки пальцев у людей. Интересно, что быки не различают цвета: их раздражает не красный цвет тряпки, а сама тряпка.

Зоосад донской столицы приглашает познакомиться с представителями породы Хайленд. Это древняя шотландская порода коров, отличающаяся длинной двойной шерстью и большими рогами. Животные славятся исключительной выносливостью и устойчивостью к холоду.

Фото: Ростовский зоопарк