В Неклиновском районном суде начались слушания по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в разбойных нападениях с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Как следует из материалов дела, фигурант совершил три разбойных нападения, причем в двух случаях он использовал в качестве оружия пистолет модели «STALKER». Во время нападений преступник одевал на себя перчатки и маску балаклаву. Он врывался в дома, избивал хозяев, забирал деньги и золотые украшения.

В первом случае разбойник проник в дом через незапертую дверь, нанес хозяину несколько ударов, забрал из его кошелька 61 800 рублей и ушел.

Спустя некоторое время он зашел на территорию другого домовладения, выбил входную дверь и проник в дом. Угрожая хозяйке пистолетом, он потребовал деньги. А когда женщина отказалась отдавать наличность, избил ее. После чего в кухне самостоятельно обнаружил денежные средства в сумме 800 рублей монетами достоинством по 10 рублей. Забрав их, фигурант скрылся.

В третьем случае фигурант снова проник в чужой дом через незапертую дверь. В остальном сценарий был примерно таким же: угроза убийством, избиение женщины, требование денег. На этот раз наличности в доме не оказалось, и преступник отобрал у хозяйки золотые украшения стоимостью 24 000 рублей.

Очередное судебное заседание по уголовному делу назначено на 28 мая. Подсудимый обвиняется по ч. 3 ст. 162 УК РФ (три эпизода), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)