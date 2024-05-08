Делегация Таганрога участвовала в церемонии возложения гирлянды Славы в донской столице

Сегодня, 8 мая, делегация Таганрога приняла участие в торжественной церемонии возложения гирлянды Славы к мемориалу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади.

В состав нашей делегации вошли глава городской администрации Андрей Фатеев, ветераны Великой Отечественной войны и жители приравненных к ним категорий.

Мы помним о подвиге наших дедов и прадедов! Мы гордимся Героями прошлого и настоящего! Мы поддерживаем лучшие традиции своей страны! – отметил Андрей Фатеев.

Участниками торжественной церемонии стали губернатор Ростовской области Василий Голубев, руководители Южного военного округа, аппарата полпреда Президента РФ в Южном федеральном округе, правительства и Законодательного Собрания Ростовской области, представители Донской митрополии и других религиозных конфессий, областных ветеранских организаций. А также представители всех 55 муниципальных образований Дона.

Возложение гирлянды Славы положило начало областным мероприятиям в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным строем по площади прошла рота почетного караула. В память о павших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.

Фото tagancity.ru и donland.ru