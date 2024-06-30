Дегустация вин российских производителей прошла в Таганроге

Виноделие в нашей стране развивается высокими темпами. 29 июня в Таганроге достойные отечественные марки этого продукта были представлены на «Петровском винном фесте».

Мероприятие проходило в Петровском квартале, где было очень многолюдно.

«Сегодня мы устроили дегустацию российских вин. Очень гордимся тем, что наши производители буквально за десятилетие смогли научиться производить напитки высокого качества. Европейские виноделы, представители Старого света, культивировали винную лозу и ее продукт долгие столетия. А в России всего за 10 лет смогли добиться хороших результатов. Сегодня устроили именно дегустацию, — объяснила одна из организаторов, Анастасия Морозова.

По её словам, «фест» – это что-то среднее между персональной дегустацией и большим фестивалем, и цель его в том, чтобы как можно большее количество людей попробовали российские вина, получили возможность обсудить их, составить свое мнение и переходили на достойную продукцию наших производителей.

Инициаторами мероприятия выступили рестораны «Дон Марио» и «Мадам Ку-Ку», Алексей Матвеенко — бренд-амбассадор компании «Цимлянские вина» и Ольга Цибульская (компания «Мегадон»). По своей стоимости билет на мероприятие был доступен широкому кругу таганрожцев. Участникам феста можно было попробовать десяток различных, совсем недешевых и качественных вин.

Год назад на подобном мероприятии проводили только дегустацию, а в этом году получили разрешение на проведение ярмарки, на которой можно приобрести то, что понравилось.

Организаторы считают, что такую встречу стоит проводить два раза в год – осенью, и в конце июня.

«Буду просить организаторов приезжать в Таганрог еще. Мы в большом и классном содружестве: в гостях виноделы из Крыма, Краснодарского края, Ростовской области. Я благодарна, что они это дело популяризируют, в свои выходные приезжают к нам в Таганрог, и это происходит на дружеских началах», — сказала Анастасия Морозова.

Среди других производителей вина привлекла внимание продукция с надписью – «Nadelwalder, Таганрог». Вино это не продавалось, а вот попробовать его было можно.

Винодел Антон, как выяснилось, возрождает семейное дело, утраченное в годы Октябрьской революции.

«Набельвальдер — фамилия моего прадеда Симона, он родом с севера-запада Франции, из местечка Камамбер. В 1904 году винодел приехал в Россию, в Таганрог, тогда многие из Франции перебирались сюда в поисках стабильных заработков. После революции его виноградники, к сожалению, национализировали», — рассказывает гость винного феста.

Антон Надельвальдер занимается виноделием уже 8 лет, он уезжал из нашего города учиться ремеслу в Анапу.

«Рядом с Таганрогом в этом году мы только закладываем винодельню в районе поселка Мокросарматка и Дарьевского пруда. А виноградники пока – в Анапе, будем их продавать и переезжать в Таганрог, когда лоза начнет плодоносить», — объясняет потомок француза.

Антон рассказал, что его винодельня — моносортовая, это значит, что он занимается лишь одним сортом винограда – пино-нуар, изготавливая красные сухие, выдержанные в дубе вина.

«Считаю, что красные вина нужно выдерживать в дубе, так обогащается вкус, они становятся ароматнее. Мы достигли органолептического баланса, а дальше будем экспериментировать, производить белые, розовые из того же сорта винограда, раскрывать разные вкусы»,- пояснил он.

И добавил, что белое из этого сорта производят по технологии Блан де нуар (дословно переводится как «белое из черного»). Это возможно, так как виноград сорта пино-нуар обладает темной кожицей и светлой мякотью. И назвал несколько специальных терминов, объясняя технологию, упомянув мезгу и холодный отжим.

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Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора