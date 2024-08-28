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Даниил Топольский свой день рождения снова отмечает в музее

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30 августа в Таганрогском художественном музее (ул. Александровская, 56) состоится концерт-лекция «Классика и неоклассика. Лучшее» из цикла «Как слушать классику». Начало – в 19.00. Приглашает создатель и ведущий проекта Даниил Топольский.

Культура

Таганрожец Даниил Топольский – пианист, лауреат международных конкурсов, музыкальный просветитель – известен далеко за пределами нашего города. Известен благодаря своему авторскому проекту «Как слушать классику», стартовавшему в начале ковидного 2021 года. Дважды в месяц — онлайн-лекции в социальных сетях. Четыреста тысяч подписчиков. Ежемесячно – аншлаговые концерты-лекции на различных площадках Таганрога. 30 августа Даниилу исполняется 24 года.

Интервью с музыкантом можно будет прочитать в нашей газете на будущей неделе.

На фото Сергея Плишенко: Даниил Топольский – в экспозиционном зале Таганрогского художественного музея. 30 августа 2022 года. К слову, на мероприятии присутствовала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

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Таганрогская правда
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