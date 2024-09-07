Таганрожец Даниил Топольский – пианист, лауреат международных конкурсов, музыкальный просветитель – известен далеко за пределами нашего города. Известен благодаря своему авторскому проекту «Как слушать классику», стартовавшему в начале ковидного 2021 года. Дважды в месяц — онлайн-лекции в социальных сетях. Четыреста тысяч подписчиков. Ежемесячно – аншлаговые концерты-лекции на различных площадках Таганрога. 30 августа Даниилу исполнилось 24 года. И он стал собеседником нашего корреспондента.

— Ваших учителей назовете – в широком смысле этого слова?

— Их довольно много. Мой первый и главный учитель – моя бабушка. С 2008-го по 2012-й мы жили в Дубне. В 2012-м вернулись в Таганрог. Дубна – наукоград в Подмосковье. Я практически никогда не учился в общеобразовательной школе в обычном понимании, у меня была семейная форма образования, в школу ходил в начале учебного года получить учебники, в конце учебного года – сдать и экзамены, и учебники. Благодаря этому у меня было много свободного времени. Бабушка считала очень важным выявить у ребенка его таланты, поэтому отдавала меня в самые разные секции, кружки… И наблюдала за тем, где проявятся таланты. Я ходил на дзюдо, на самбо, в бассейн, на стрельбу из лука, на водные лыжи, на большой теннис. Ходил на шахматы, в 14 лет стал чемпионом города Таганрога.

— В какой возрастной категории?

— От 14 до 16 лет. Моим тренером был легендарный таганрогский шахматист Николай Минович Кривун — не просто спортсмен и педагог, а настоящий учитель, посвятивший свою жизнь не только шахматам, но и всестороннему развитию детей. Думаю, мыслить рационально я научился во многом благодаря шахматам. Музыкой начал заниматься в Дубне, когда мне было уже восемь лет. Это было в клубе «Факел». Мы там ставили сценки, читали стихи, пели, играли. Через полгода педагог клуба Рита Антановна Баринова сказала: «Я не могу его больше ничему научить. Очень талантливый мальчик. Его нужно отдавать в музыкальную школу». Мне повезло на учителей. И Николай Минович, и Рита Антановна – настоящие учителя по призванию.

— Пожелание Риты Антановны было выполнено?

— Конечно! Я стал заниматься фортепиано и вокалом, пел в хоре. Трудности возникли в 12 лет, когда началась мутация голоса: новый голос – это по сути новый инструмент. Ноты – те же, а попадать в них вы не можете. И как раз в это время, в 2012-м, мы вернулись в Таганрог.

— И пришли в музыкальную школу имени Петра Ильича Чайковского?

— Я не хотел идти в школу. Потому что не мог попадать в нижние ноты, не мог овладеть новым голосом. Мог петь чисто, но только в верхнем регистре. Но представьте себе: сидит здоровый лоб — в 12 лет мой рост был 176 см, а размер ноги — 45-й размер – и поет тонким голоском. Я боялся, что все будут смеяться. Конечно, это детские страхи, но я стеснялся. Бабушка поступила очень хитро. Я же не знал, где в Таганроге музыкальная школа. Мы гуляли по Петровской, зашли в «Красный мак», а потом, сам не знаю как, оказались в музыкальной школе. Был уже ноябрь. Нас никто не ждал. А тут – еще и мое подростковое «Ну зачем ты меня сюда привела?» Бабушка спросила у дежурной, с кем можно переговорить по вопросу о моем зачислении. Нам предложили подождать в коридоре, а тут – провидение – выходит моя будущая преподаватель Татьяна Александровна Алексеева. «А вы куда?» — спрашивает. И так неожиданно: она послушала мою игру на фортепиано и сразу: «Да! Мой ученик». На сольфеджио тоже оказалось всё в порядке. И тогда же мы были у директора школы, у Виктора Федоровича Скворцова. Он многое сделал для меня и моего образования.

— Вы уже в подростковом возрасте решили стать музыкантом?

— Ни в коем случае! Меня гораздо больше занимала биология. Я размножал туи и ели черенкованием. У меня дома было около пятисот горшочков с разными растениями. На клумбе перед нашим подъездом выращивал цветы. А стать я хотел офицером, думал поступать в суворовское училище. Но тут, в начале выпускного седьмого класса, вмешалась Татьяна Александровна: «У тебя – талант! В Музыке». Тогда я пошел на уступку и сказал: «Ладно! Пойду в институт военных дирижеров!» Виктор Федорович, узнав об этом, сказал, что в таком случае мне нужен учитель дирижер. Им стал Александр Николаевич Саклаков, под его руководством я изучал инструментоведение. И на нашем выпускном вечере объявили, что я за всю большую историю нашей музыкальной школы – единственный выпускник, у которого в аттестате записан такой предмет как инструментоведение. Но это было уже после окончания седьмого класса, а в начале учебного года Татьяна Александровна мне сказала: «Если ты не веришь мне, что ты талантлив, — мы с тобой поедем на конкурсы, и ты сам увидишь результат». Были разные конкурсы – и фортепианные, и теоретические. И тогда же со мной по просьбе Татьяны Александровны активно занимался Юрий Анатольевич Сахно. Пока учился в музыкальной школе, играл в духовом оркестре школы на тубе, которым сначала руководил Сергей Михайлович Малыхин, потом – Александр Николаевич Саклаков. А после окончания фортепианного отделения музыкальной школы я поступил одновременно в музыкальный колледж и – второй раз – в свою музыкальную школу, теперь уже – на эстрадно-джазовое отделение, на барабаны, к Владимиру Иосифовичу Аникееву. А результаты конкурсов заставили меня самого поверить в мои музыкальные способности. Но от желания стать военным дирижером пришлось отказаться из-за состояния здоровья.

— А почему в музыкальном колледже меняли учителей и были прогульщиком?

— Я поступил в класс Юрия Анатольевича Сахно. То, что меня приняли в колледж, — его заслуга: он меня готовил, большое внимание уделял технике, анализу музыкальной формы. Он меня познакомил с Рахманиновым. Ольга Владимировна Букша удивительно тонко чувствует и описывает произведение, для нее очень важна художественная составляющая, она – настоящий режиссер. А Марина Алексеевна Лучанинова – самый строгий преподаватель, в хорошем смысле. Серьезная выпускная программа, за которую я получил «пять с плюсом», — это ее работа. Они все трое занимались, не глядя на часы. Для каждого из них музыка – служение, сама жизнь. Но им со мной было нелегко. Из-за того, что я привык работать самостоятельно. По-своему.

— Не пожалели о том, что из Дубны вернулись в родной Таганрог?

— Слава Богу за всё, в том числе и за это! Дубна подсветила мои таланты, но она не смогла бы из меня сделать музыканта. А Таганрог смог. Здесь, начиная с музыкальной школы имени П.И.Чайковского, — настоящее качественное образование самого высокого уровня.

— Некоторые считают, что сейчас – трудное время, сейчас не до искусства…

— На самом деле искусство способно поддержать человека в трудную для него минуту. В оккупированной Польше во время Второй мировой войны были запрещены произведения Шопена. Но поляки собирались подпольно и играли его музыку, она стала символом народного единства. И в уже освобожденной Польше государственное радио начинало свое вещание с ля мажорного полонеза Шопена. Более близкая нам тема – «Ленинградская» симфония Шостаковича. Кто-то из немцев, услышав эту симфонию и узнав обстоятельства ее написания, сказал, что народ, создающий такую музыку, невозможно победить.

— В мае 2022-го в новом корпусе Таганрогского художественного музея состоялся ваш первый очный, публичный концерт-лекция. Слушатели после концерта спрашивали у меня о вас: «А он преподает в консерватории?» «Нет, он там пока даже и не учится», — отвечал я. Но теперь вы студент? Кто ваш педагог в консерватории?

— Я окончил колледж в 2021-м и целый год никуда не поступал, занимался своим проектом. В Ростовскую консерваторию поступил в 2022-м, но не на фортепианное отделение, а на продюсерское, поскольку это непосредственно связано с той деятельностью, которой решил посвятить себя, — с популяризацией классической музыки. Мой научный руководитель – заведующая кафедрой продюсерства исполнительских искусств профессор Александра Владимировна Крылова.

— Назовете коллег, которых часто приглашаете в свои программы?

— Это – скрипачи Павел Ярославович Петров, его ученик, выпускник нашего музыкального колледжа Гордиан Фоменко и студенты Ростовской консерватории Алена Садовая, София Урумова и Рината Юнусова, виолончелист Михаил Володин, пианисты Давид Аракельян, Дмитрий Самсонов, Вадим Богомаз и Мария Туманян, которая поет либо соло, либо вместе с созданным и руководимым ею женским вокальным ансамблем.

— На проводимых вами в Таганроге концертах-лекциях бывают не только таганрожцы, но и ростовчане и даже москвичи. С недавних пор вы с вашими коллегами выступаете и в Ростове-на-Дону. Не собираетесь расширять географию?

— Мы проводим концерты-лекции еще и в Москве, и в Новороссийске. А на 22 сентября запланирован наш первый концерт в Донецке, в филармоническом концертном зале имени С.С. Прокофьева. Моя мечта – выступить в Москве в концертном зале «Зарядье».

— А вы любите мечтать?

— Да.

— И мечты сбываются? Конкретно ваши?

— Да. Сбывается даже и такое, о чем я и мечтать не смел.

Беседовал Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Фото предоставлено Даниилом Топольским.