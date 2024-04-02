Дачный сезон: четыре масштабных выставки откроются в Ростове

В четверг, 4 апреля, в «ДонЭкспоцентре» Ростова начинают работу четыре масштабных выставки: «Дачный сезон», «Моя усадьба», «Охота. Рыболовство» и «Активный отдых». А 6 апреля на выставочной территории пройдет гастрономический праздник «Городской день ухи».

Общая экспозиционная площадь выставок более 7 000 квадратных метров. В ярмарочной зоне, помимо традиционных товаров: растений, семян, деревьев и рассады, садового инвентаря и средств защиты растений, — можно будет приобрести садовую мебель и оборудование для дачного отдыха, малые архитектурные формы, садовую скульптуру и аксессуары, игровые площадки, газоны, природный и искусственный камень, уличное и ландшафтное освещение. Отельный стенд представит мини-сельхозтехнику, композитные купели, систему поливов растений.

Запланированы круглые столы, мастер-классы и лекции от ведущих ландшафтных дизайнеров, агрономов и экспертов в области озеленения и ухода за садом-огородом.

Параллельно с «Дачным сезоном» пройдёт также выставка «Охота. Рыболовство. Активный отдых», в рамках которой будет представлен широкий ассортимент рыболовного и охотничьего инвентаря и одежды, приборы и средства радионавигации, прикормки, сопутствующего оборудования, товаров для активного и экстремального отдыха, водных, мото-, вело-, авто- и авиатранспортных средств.

Выставки пройдут с 4 по 7 апреля. 6 апреля во время гастрономического праздника «Городской день ухи» планируется проведение розыгрышей ценных призов среди посетителей проекта.

Фото donland.ru