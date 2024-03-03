Первую очередь центрального областного автомобильного вокзала в Ростове планируют запустить в работу в первом полугодии нынешнего года. Речь об этом шла вчера, 2 марта, на отраслевом совещании, которое провел губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Создание центрального областного автомобильного вокзала на территории старого аэропорта Ростова сейчас в завершающей стадии. По оценкам специалистов, на этапе запуска пассажиропоток составит до 10 тысяч человек в сутки. На втором этапе – до 15 тысяч. Мощность автовокзала – 1,8 тысячи рейсов ежесуточно.

По словам директора ООО «Агроком Холдинг» Сергея Сапотницкого, сейчас выполнено более 70% работ. Усилены конструкции каркаса здания, проложены наружные коммуникации, в том числе перенос их под землю для организации въезда на территорию, выполнено остекление. В активной фазе отделочные работы. К середине марта будут организованы стоянки автобусов. В апреле поступит 25 новых автобусов.

Планируется, что первая очередь вокзала начнет работу в первом полугодии. Появятся залы ожидания, кассовые зоны, 19 перронов отправления и прибытия, а также зона для отстоя автобусов.

Василий Голубев поручил до конца марта представить предложения по маршрутизации перевозок. Сейчас прорабатывается включение автовокзала в региональную маршрутную сеть.

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