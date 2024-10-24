Цех по ремонту металлургического оборудования ТАГМЕТа отметил 40-летие

Более трех миллионов тонн самых различных металлоконструкций для города! Таков итог работы коллектива цеха по ремонту металлургического оборудования ТАГМЕТа за 40 лет существования подразделения.

Лишь малая часть их «металлической» работы за несколько прошедших лет – это три крепких лестничных спуска на набережную «Тополек» с улицы Бабушкина и Софьи Перовской, трибуны, сцена стадиона «ТАГМЕТ-Арена», три десятка осветительных мачт и опор, два десятка лавочек по городу, решетки и ограждения, исторический памятник «Крепость Черепаха» по улице Социалистической…. А если перевести в тонны весь социально значимый для Таганрога вклад работы этого заводского подразделения со дня его основания — цифра окажется миллионнотонной…

Приказ № 423, подписанный директором Таганрогского металлургического завода Павлом Осипенко, положил с октября 1984 года начало работе Цеха ремонта металлургического оборудования (ЦРМО). По человеческим меркам 40 лет – красивая цифра, когда уже не молод, но еще не стар… Возраст мудрости, опыта и профессионализма коллектива, в котором сегодня трудится почти 400 человек. Подразделение не просто так называют «скорой помощью» ТАГМЕТа.

Интересно, почему?

Благодаря четкой работе коллектива ЦРМО на заводе «держит» рабочую нагрузку механическое оборудование главных цехов ТАГМЕТа – электросталеплавильного, трубопрокатного и трубосварочного, а также создаются все новые и новые надежные металлоконструкции. «Пациенты» цеха – это детали и запчасти прокатного, редукционно-растяжного станов, кольцевых печей. На жужжащих электромеханических станах участков ЦРМО восстанавливаются колесные пары мостовых кранов, звучно идет ремонт несущего металла. Когда пресс 600 выпрессовывает стальные оси, валы, подшипники и муфты — его голос заглушает весь инструментарий цеха.

Главной задачей ЦРМО является ремонтная деятельность, поддержание производственного оборудования основных цехов завода в рабочем состоянии. Этим занимаются 11 мобильных бригад, состоящих из звеньев по 4-5человек: резчик, электросварщик и слесари-ремонтники, готовые в любую минуту выдвинуться в тот цех, где произошла авария или поломка оборудования. Бригады регулярно проводят плановые и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования в цехах завода.

Костяк коллектива цеха – мужской, а специальности парней – слесари по ремонту металлургического оборудования, газорезчики, электросварщики, электросварщики ручной сварки, сборщики металлоконструкций. Большинство из них владеет смежными профессиями сверловщиков и рубщиков металла на ножницах, стропальщиков. Для каждого сотрудника в приоритете командная работа под руководством наставников, многие из которых – личный пример и в труде, и в жизни.

Так, на участке по ремонту и изготовлению металлоконструкций бригадой руководит мастер Валерий Фатун.

«Поможет, подскажет, знает работу досконально. Человеческие качества в нем настоящие, – отзываются о своем мастере с большим уважением резчик металла Роман Шевырев и слесарь-сборщик Валерий Драгон».

Валерий Николаевич – выпускник НПИ, и отсчет его трудовой жизни на заводе начат с 22-х лет. Теперь мастеру 59, и все эти три десятка он несет трудовую вахту на одном и том же участке.

«Что изменилось, на ваш взгляд, сквозь годы, Валерий Николаевич?»

«Вот, пластиковые окна ставим в цех, быт улучшаем, – улыбается Фатун, – а в глобальном смысле – ждём покупки установки плазменной резки металла, приобрели новый источник для наплавочной машины. В планах будущего года закупка аппарата плазменной резки для газорезчиков! И продолжаем делать множество разных металлоконструкций для всех цехов завода с поправкой на время: раньше обслуживали мартеновские печи, изготавливали водоохлаждаемое оборудование, теперь делаем металлоконструкции для ТСЦ на цинковальный участок: травильные, цинковальные ванны. Как говорил мой учитель – Костя Пластовец: «мартен – это сердце завода, а ЦРМО – это скорая помощь завода».

В числе корифеев цеха – инженер по подготовке производства участка по ремонту и изготовлению металлоконструкций Светлана Боженко.

Светлана Гарриевна вспоминает свой старт на заводе, – как пришла после окончания металлургического техникума с дипломом техника-механика к начальнику механического цеха Дмитрию Рубану устраиваться на работу, и как тот ее взял… в новый ремонтный цех, открытие которого курировал.

«Переступила порог первого места работы: голые стены, все ободрано, только пара старых бельгийских станков позапрошлого века, – вспоминает Светлана, – Здание, построенное в 1974 году, раскурочено. С 1983 года восстанавливать его пришлось практически с нуля».

Первого начальника ЦРМО Дмитрия Рубана, в честь которого названа улица, где расположен цех, все здесь вспоминают добрым словом: заботился о людях, мечтал создать на базе ЦРМО ремонтный хаб в заводе, был внимательным и грамотным руководителем, знал всех рабочих в лицо, с каждым персонально здоровался при встрече. Не имея высшего образования, создавал оборудование: специальную фрезерную машинку для фрезеровки направляющих пильгерстанов ТПЦ.

С его легкой руки стены ЦРМО наполнялись жизнью: станками и новым дружным коллективом.

«Я настолько полюбила завод, что, когда была не замужем, мне домой уходить в выходные не хотелось, – смеется Светлана Гарриевна».

Светлану Боженко можно считать не только старейшим работником цеха, но и представительницей трудовой династии: муж вышел на пенсию из трубосврочного цеха, а сын продолжает трудится в трубопрокатном.

Такие люди, как Валерий Фатун и Светлана Боженко, как слесарь-ремонтник Николай Котик, мастер по ремонту оборудования Александр Пальчиков, награжденные знаком ТМК «За верность делу», как электросварщик ручной сварки Евгений Назаров, старший мастер по ремонту оборудования Алексей Соловьев, отмеченные в честь юбилея цеха Почетными грамотами ТМК – такие люди — крепкие металлические конструкции в основании самого цеха. В честь юбилея корпоративными наградами различной степени награждено 18 работников ЦРМО.

Кстати

На монтажные фундаменты в ЦРМО по принципу «отдай, что не нужно» свозились станки со всего металлургического завода. Но покупали и новое оборудование.

Первым стал новый громадный 15-метровый фрезерный станок «Шкода». Монтажная яма под него достигала размеров 8х8х12метров. Вторым гигантом был продольно-фрезерный станок. Прибывали из основных цехов сверлильные, расточные, шлифовальные станки. Со временем появилось незаменимое ремонтно-восстановительное, электрогазосварочное оборудование, на котором теперь держится все производство металлоконструкций – ферм, перекрытий, реставрация колесных подкрановых пар, ремонт «громадных» редукторов и шпинделей. Сегодня ЦРМО на гребне волны: интегрирован в процессы стратегии устойчивого развития ТМК: выполняет заказ по экологическим технологиям, ведет изготовление металлоконструкций для пылезащитного экрана на участок переработки шлака: изготавливает стойки, ворота и другие металлоконструкции.

Фото предоставлено пресс-службой ТАГМЕТа