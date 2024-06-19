Главная » Город

Что писали таганрогские авторы о войне, расскажут во Дворце Алфераки

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В предстоящее воскресенье, 23 июня, во Дворце Алфераки Таганрога состоится публичная лекция «Таганрогские писатели о войне».

Город

Слушатели смогут узнать о событиях 1941–1945 годов, освещаемых в произведениях таганрогских авторов. В годы Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич Василенко создал сборник повестей и рассказов «Солнечные часы», посвященный сражавшимся против фашизма взрослым и детям. Трудная тема нашла своё отражение в произведениях Игоря Михайловича Бондаренко. Малолетний узник концлагеря в Ростоке, участник движения Сопротивления, герой Великой Отечественной войны – Игорю Михайловичу было, о чем написать.

Лектор – старший научный сотрудник Валентина Ратник. Мероприятие начнется в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41) в 12.00. Стоимость входного билета — 35 рублей. Справки по тел.: 8(8634) 38-34-96.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Дворец Алфераки история лекция новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru