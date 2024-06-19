В предстоящее воскресенье, 23 июня, во Дворце Алфераки Таганрога состоится публичная лекция «Таганрогские писатели о войне».

Слушатели смогут узнать о событиях 1941–1945 годов, освещаемых в произведениях таганрогских авторов. В годы Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич Василенко создал сборник повестей и рассказов «Солнечные часы», посвященный сражавшимся против фашизма взрослым и детям. Трудная тема нашла своё отражение в произведениях Игоря Михайловича Бондаренко. Малолетний узник концлагеря в Ростоке, участник движения Сопротивления, герой Великой Отечественной войны – Игорю Михайловичу было, о чем написать.

Лектор – старший научный сотрудник Валентина Ратник. Мероприятие начнется в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41) в 12.00. Стоимость входного билета — 35 рублей. Справки по тел.: 8(8634) 38-34-96.

Фото Сергея Плишенко