Главная » Новости Таганрога

Что изменится для автомобилистов Таганрога в 2025 году

На чтение 2 мин Просмотров 35 Опубликовано

Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали, какие изменения ждут автомобилистов в 2025 году. Новшества касаются ОСАГО, штрафов и техосмотра.

Новости Таганрога

Так, если в 2025 году у вас истекает срок водительских прав, их можно не менять — права будут автоматически продлены на три года.

С 2025 года обмениваться документами со страховой компанией можно через ее официальный сайт или мобильное приложение. При желании в электронном виде можно будет  отправлять в страховую компанию подтверждающие документы для страхового возмещения, получать от страховой компании направление на ремонт.

Штрафы за нарушение ПДД станут выше

После подписания закона ответственность за некоторые нарушения станет серьезнее:

  • непристегнутый ремень: с 1 000 рублей до 1 500 рублей;
  • превышение скорости на 20-40 км/ч: с 500 рублей до 750 рублей;
  • проезд на красный свет: с 1 000 рублей до 1 500 рублей;
  • управление в нетрезвом виде: с 30 000 рублей до 45 000 рублей.

«При оплате штрафа в течение 30 дней скидка составит 25%», — уточняют «Госуслуги».

Постановка на учет — без ОСАГО

Сейчас полис ОСАГО владелец автомобиля должен оформить в течение 10 дней после покупки. С 1 марта 2025 года такого требования нет, и при регистрации не будут проверять наличие полиса ОСАГО. Но пользоваться машиной без ОСАГО по-прежнему нельзя.

Прекращение регистрации — сразу после продажи автомобиля

По действующим правилам, прежний собственник может прекратить регистрацию автомобиля, если его в течение 10 дней не поставил на учет новый владелец.

С 1 марта 2025 года это можно будет сделать сразу через Госуслуги в любом из случаев:

  • договор купли-продажи заключен через Госуслуги;
  • договор удостоверен у нотариуса;
  • смена владельца произошла по решению суда.

С бумажным договором прекратить регистрацию можно будет только через 10 дней — лично в Госавтоинспекции.

Осмотр автомобиля при возобновлении регистрации

С 1 марта 2025 года к числу оснований для осмотра автомобиля добавится возобновление регистрации после ее прекращения.

Изображение от pvproductions на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авто госуслуги транспорт штрафы
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru