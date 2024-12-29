Что изменится для автомобилистов Таганрога в 2025 году

Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали, какие изменения ждут автомобилистов в 2025 году. Новшества касаются ОСАГО, штрафов и техосмотра.
Так, если в 2025 году у вас истекает срок водительских прав, их можно не менять — права будут автоматически продлены на три года.
С 2025 года обмениваться документами со страховой компанией можно через ее официальный сайт или мобильное приложение. При желании в электронном виде можно будет отправлять в страховую компанию подтверждающие документы для страхового возмещения, получать от страховой компании направление на ремонт.
Штрафы за нарушение ПДД станут выше
После подписания закона ответственность за некоторые нарушения станет серьезнее:
- непристегнутый ремень: с 1 000 рублей до 1 500 рублей;
- превышение скорости на 20-40 км/ч: с 500 рублей до 750 рублей;
- проезд на красный свет: с 1 000 рублей до 1 500 рублей;
- управление в нетрезвом виде: с 30 000 рублей до 45 000 рублей.
«При оплате штрафа в течение 30 дней скидка составит 25%», — уточняют «Госуслуги».
Постановка на учет — без ОСАГО
Сейчас полис ОСАГО владелец автомобиля должен оформить в течение 10 дней после покупки. С 1 марта 2025 года такого требования нет, и при регистрации не будут проверять наличие полиса ОСАГО. Но пользоваться машиной без ОСАГО по-прежнему нельзя.
Прекращение регистрации — сразу после продажи автомобиля
По действующим правилам, прежний собственник может прекратить регистрацию автомобиля, если его в течение 10 дней не поставил на учет новый владелец.
С 1 марта 2025 года это можно будет сделать сразу через Госуслуги в любом из случаев:
- договор купли-продажи заключен через Госуслуги;
- договор удостоверен у нотариуса;
- смена владельца произошла по решению суда.
С бумажным договором прекратить регистрацию можно будет только через 10 дней — лично в Госавтоинспекции.
Осмотр автомобиля при возобновлении регистрации
С 1 марта 2025 года к числу оснований для осмотра автомобиля добавится возобновление регистрации после ее прекращения.
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