Главная » Новости Ростовской области

Число заражений мобильных устройств выросло на 70%

На чтение 3 мин Просмотров 27 Опубликовано

Системы мониторинга киберугроз МегаФона зафиксировали рост числа зараженных мобильных устройств. По итогам первого полугодия 2026 года количество выявленных инцидентов увеличилось на 70% год к году. Одновременно выросло и число ресурсов, используемых злоумышленниками для контроля устройств с вредоносами.

Новости Ростовской области

Первый заметный всплеск активности вредоносного ПО аналитики МегаФона зафиксировали ещё весной прошлого года. В марте 2025 года число выявленных инцидентов оказалось в 6,6 раза выше, чем в феврале. В дальнейшем показатели колебались, сохраняя общий тренд на рост. Аналогичная ситуация наблюдалась и в текущем году: пиковые значения были достигнуты уже в феврале.

По итогам шести месяцев 2026 года число выявленных устройств с вредоносным программным обеспечением выросло на 70% по сравнению с таким же периодом прошлого года и на 21% относительно второго полугодия 2025-го.

Одной из самых распространённых угроз является Android-троян Mamont. Если в прошлом году на него приходилось 10–12% всех выявленных нами заражений, то в текущем году его доля выросла до 12–15%. При этом в последние месяцы специалисты отмечают снижение темпов его распространения: в мае количество выявлений сократилось на 18% по сравнению с апрелем, а в июне — ещё на 36% относительно мая. Несмотря на это, Mamont остаётся одной из наиболее массовых угроз и ежемесячно затрагивает десятки тысяч мобильных устройств.

Дополнительным признаком роста активности злоумышленников стало увеличение числа ресурсов, используемых для координации заражённых устройств. Например, если в первом полугодии 2025 года специалисты выявляли лишь несколько десятков управляющих серверов вредоносного ПО Mamont, то уже осенью их среднемесячное количество превысило 100, а в марте 2026 года — 200. По оценке оператора, это свидетельствует о перестройке схем распространения и управления вредоносного ПО.

Для выявления подобных угроз оператор анализирует сетевой трафик и при обнаружении подозрительной активности ограничивает доступ к вредоносному ресурсу на уровне сети и уведомляет абонента о потенциальной угрозе.

«Значительная часть заражений по-прежнему связана с действиями самих пользователей — переходом по фишинговым ссылкам в мессенджерах и социальных сетях, а также установкой приложений из непроверенных источников. Мы видим, что злоумышленники постоянно совершенствуют свои инструменты и наращивают инфраструктуру для распространения вредоносного ПО. Поэтому сегодня особенно важно сочетать современные технологии защиты с соблюдением базовых правил цифровой гигиены», — отметил директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Чтобы защитить свои устройства, специалисты рекомендуют установить антивирусное ПО и регулярно его обновлять, не пренебрегать предупреждениями оператора при переходе на потенциально опасные страницы. Важно скачивать приложения из официальных магазинов, но помнить, что злоумышленники могут разместить вредонос и там. Проверяйте разработчика, изучайте список запрашиваемых разрешений: если приложение запрашивает доступы, не связанные с его функционалом, — это тревожный знак. Кроме того, стоит избегать подключения к незащищённым публичным сетям Wi‑Fi и критически относиться к неожиданным ссылкам и вложениям — даже если они приходят от знакомых контактов.

  • Реклама
  • Рекламодатель ПАО «МегаФон»
  • ИНН 7812014560
  • erid:2Vfnxy3f6cK

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МегаФон мобильная связь новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru