Чем полезен гранат и почему его считают символом долголетия

Последние осенние дни – предвестники долгой зимы. Именно сейчас наш организм должен максимально напитаться полезными веществами, которых в эту пору особенно много в сезонных плодах. И один из них – сочный гранат.

С давних пор гранат считали символом плодородия и долголетия. И это неудивительно — гранатовые деревья живут до 100 лет. Его сочные плоды часто называют фруктами, но по сути это ягоды. У граната – особенный состав. Он считается одним из самых древних лекарственных растений. И сегодня мы расскажем, в чем заключается польза граната и как его употребление влияет на организм человека.

Очень интересно!

Гранатовое дерево произрастает в Средиземноморском регионе, Западной Азии и Южной Европе, хотя сейчас его выращивают во всех странах с субтропическим климатом. Оно было известно еще в древнем мире. Упоминания о гранате встречаются в Библии, мифах Древней Греции и трудах арабских ученых. В древности гранат считался символом плодородия и изобилия. Его изображения можно найти на фресках и мозаиках древних цивилизаций. Египетские фараоны считали, что свежевыжатый сок граната способен укреплять тело и дух. Древние египтяне и ассирийцы часто изображали гранат как священное дерево. А древние греки верили, что употребление его плодов приводит к бессмертию. В Китае картина с изображением спелого граната является популярным свадебным подарком.

Чрезвычайно полезно!

Гранат имеет исключительный состав, аналогов которому в растительной пище нет. Его сочные зёрна содержат массу витаминов, макро- и микроэлементов, полезные кислоты – лимонную, щавелевую, яблочную, янтарную.

Гранат показан при анемии, пониженном гемоглобине, остеопорозе, артрите, в восстановительный послеоперационный период. Он возбуждает аппетит, помогает пищеварению при пониженной кислотности желудка, регулирует процессы обмена веществ за счет магния, железа, цинка. Продукт полезен пожилым людям как профилактическое средство против заболеваний сердца и сосудов. Употребление граната и его сока улучшает общее состояние, нормализуя артериальное давление и способствуя активному синтезу гемоглобина.

Гранат богат антиоксидантами, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами и защищают клетки от повреждений. Исследования показывают, что гранат обладает противораковыми свойствами благодаря содержанию эллаговой кислоты. Витамин С помогает укрепить иммунитет и защищает организм от инфекций. Антиоксиданты и витамин C способствуют улучшению состояния кожи, уменьшению морщин и защите от ультрафиолетового излучения. Благодаря высокому содержанию железа, гранат помогает предотвратить анемию и повысить уровень энергии. Некоторые исследования указывают на то, что регулярное употребление граната может улучшить память и замедлить возрастную потерю когнитивных способностей.

Несмотря на все свои полезные свойства, гранат имеет некоторые ограничения к употреблению. В частности, у некоторых людей могут возникать аллергические реакции на гранат. При повышенной кислотности желудка гранат может раздражать слизистую оболочку у людей с гастритом или язвой. Гранат способен понижать артериальное давление, поэтому его следует употреблять с осторожностью людям с низким давлением. Гранатовые соки могут взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, такими как статины и антигипертензивные средства, поэтому перед их совместным приемом стоит проконсультироваться с врачом.

Необыкновенно вкусно!

Нашел свое место гранат и в кулинарии. Выбирая плоды, нужно обратить внимание на кожуру. У спелого граната корочка чуть подсохшая, твердая и местами повторяет форму зёрен внутри. Если кожура гладкая и лепестки плода зеленые — он неспелый. Зёрна граната употребляют в свежем виде, добавляют в различные салаты и десерты. Используют зёрна и сок для приготовления жареных, тушеных и вареных блюд, варенья и пастилы. Гранат универсален: он прекрасно сочетается и с мясом, и с фруктами. В кавказской кухне из этого плода готовят соус наршараб, в индийской и пакистанской зёрна сушат и используют как приправу. Мы решили тоже предложить вам пару рецептов вкусных и полезных салатиков.

Салат с гранатом и помидорами

Понадобятся:

1 луковица, 3 помидора, 1 небольшой пучок кинзы или петрушки, 50 г зёрен граната, 1 ст. л. оливкового масла, соль – по вкусу.

Лук нарежьте полукольцами, помидоры – небольшими кусочками. Зелень нарубите. Сложите в миску вместе с зёрнами граната. Заправьте оливковым маслом, посолите и перемешайте.

Салат с гранатом, морковью и чесноком

Понадобятся:

1 морковь, 1/2 граната, 1 зубчик чеснока, 1 веточка мяты, майонез – по вкусу.

Морковь натрите на крупной терке. Вытащите из граната зёрна. Чеснок пропустите через пресс. Мелко нарубите 1–2 листочка мяты. Смешайте морковь с чесноком и майонезом. Посыпьте гранатом сверху или перемешайте. Украсьте листьями мяты.

Подготовила Елена ВЕКСЛЕР

Изображение от stockking на Freepik